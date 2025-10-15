С приходом осени блюда из мультиварки становятся идеальным решением для ужина - но одна распространённая ошибка может испортить текстуру мяса.

Мультиварка - настоящая находка для занятых людей: достаточно положить ингредиенты, включить прибор и вернуться домой к готовому, ароматному блюду. Особенно хорошо она подходит для согревающих осенне-зимних рецептов - например, для нежного тушёного мяса. Эксперты Campbells Meat рассказали ихданию Express, как добиться идеальной мягкости говядины и чего следует избегать.

Главная ошибка - слишком строго следовать времени приготовления. Каждый прибор работает по-своему, и ориентироваться нужно не на часы, а на текстуру. Если вилка не входит в мясо легко - оно ещё не готово, даже если время по рецепту вышло. Для некоторых кусков, например грудинки, может потребоваться на час-два больше.

Ещё одна частая ошибка - чрезмерное количество приправ. Солить мясо в начале готовки не стоит: соль вытягивает влагу и делает говядину жёсткой. Лучше слегка приправить в начале, а окончательно скорректировать вкус примерно за час до конца приготовления — это позволит специям раскрыться и сохранить сочность.

Видео дня

Не менее важно следить за количеством жидкости: если её слишком мало, блюдо может пригореть.

Чтобы улучшить вкус и сделать мясо мягче, специалисты советуют добавить немного кислоты - красное вино, бальзамический уксус или томатную пасту. Эти ингредиенты помогают расщепить волокна и придают блюду насыщенность.

После завершения готовки мясо обязательно нужно "отдохнуть". Оставьте его на 15–20 минут в собственных соках, не накрывая крышкой. За это время волокна расслабятся и впитают влагу обратно - и говядина действительно будет "таять во рту".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как приготовить еду, если нет газа.

Вас также могут заинтересовать новости: