Артистка поехала с Нестором в известное место.

Известная украинская певица Оля Цибульская рассказала о мечте своего 10-летнего сына, которую она осуществила.

На днях артистка рассказала в своем Instagram, что поехала в путешествие с Нестором. Но позже Оля рассекретила место, в которое они направлялись - и это оказался Диснейленд. Исполнительница отметила, что сын мечтал попасть туда и увидеть любимых персонажей из мультиков и фильмов.

"Немного фото, чтобы вы разделили радость осуществления мечты. Счастье приходит тогда, когда ты перестаешь считать лайки, шаги, победы. Дети этого не делают. Они просто видят сердцем. И видимо именно поэтому им так легко любить. И их так легко любить", - написала звезда.

Оля также поделилась счастливыми фото из Диснейленда. В частности, Нестор со звездной мамой позировал на фоне ярких локаций парка и наслаждался сказочной атмосферой.

Напомним, ранее Оля Цибульская ответила, планирует ли во второй раз стать мамой. Певица отметила, что не против снова родить и думала с мужем также и об усыновлении ребенка.

