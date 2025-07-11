Эти рейсы могут пригодиться украинцам, путешествующим за границу.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске шести новых маршрутов из аэропорта столицы Румынии "Бухарест-Отопени", являющегося самым загруженным международным аэропортом страны.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре из Бухареста можно будет улететь в такие города Европы:

Все новые рейсы будут выполняться с конца октября 2025 года.

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Всего, с учетом новых рейсов, Wizz Air летает из румынской столицы в более 70 городов мира, причем не только в пределах Европы.

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Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air также анонсировал запуск восьми новых рейсов из румынского города Сучава, который является ближайшим к Украине международным аэропортом.

Тем временем, ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair объявил о расширении своего присутствия в аэропорту "Варшава-Модлин" – втором по величине в польской столице. Это позволит ему существенно увеличить количество рейсов в Варшаву.

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