Девушка рассказала, как чувствует себя с формами.

Блогера Юлию Вербу (настоящая фамилия - Вербинец) захейтили за лишний вес, который она набрала после родов. Девушка резко ответила критикам.

В своем блоге в Instagram 22-летняя Верба поделилась, что в последнее время получает много гневных комментариев. Хейтеры осуждают внешний вид блогера, подчеркивая, как она поправилась.

"Я просто искренне не пойму, видимо, никогда... Кому, какое дело до того у кого, какой вес. Под всеми последними моими видео - "как тебя разнесло", "что с тобой случилось" и еще всякое вроде этого. А вам это как жизнь портит? Как мой вес и мой внешний вид влияет на вашу жизнь?" - возмутилась Юлия.

Она добавила, что на самом деле уже привыкла к хейту и уже не сильно расстраивается из-за оскорбительных комментариев. Верба также поддержала подписчиков, которые страдают от буллинга.

"Я и в своем весе сейчас чувствую себя королевой, чего точно никто из вас к себе не чувствует. Поэтому просто хочу поддержать всех людей в интернете, кого хотя бы раз былили за вес и внешний вид. Поверьте все эти хейтерские комменты не стоят вашего внимания. Если вы в гармонии с собой - то забейте. Если что-то не нравится - меняйте. Но не для них, а для себя", - написала она.

В ответ на оскорбления девушка даже поблагодарила критиков, отметив, что "именно хейт продвигает" ее блог.

Недавно Юлия Верба трогательно поздравила дочь Розу с первым днем рождения.

