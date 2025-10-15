Наибольшим спросом в этом сегменте авторынка пользовались электрические авто.

За девять месяцев года украинцы приобрели более 37,1 тысячи подержанных легковушек ввезенных из США (на 11% больше, чем в прошлом году). Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшим спросом в этом сегменте авторынка пользовались электрические авто, доля которых составила 43%. На втором месте оказались бензиновые авто (41%), тогда как третье заняли гибридные автомобили (8%). На дизельные машины и на авто с ГБО пришлось 5% и 3%, соответственно.

Если говорить об отдельных моделях, то наибольшим спросом пользовался электрический кроссовер Tesla Model Y, который уже традиционно самая популярная модель Tesla.

ТОП-5 подержанных автомобилей из США:

Tesla Model Y - 5301 единица;

Tesla Model 3 - 4520;

Ford Escape - 2660;

Nissan Rogue - 1892;

Jeep Cherokee - 1879.

Отметим, что средний возраст американских машин с пробегом, пополнивших отечественный автопарк, составил 5,6 года.

Лидером на американском автомобильном рынке в этом году стал классический пикап Ford F-Series, который в разных итерациях производят с 1948 года. На втором месте оказался автомобиль Chevrolet Silverado, тогда как третье занял кроссовер Toyota RAV4, который также пользуется огромной популярностью в Украине.

Напомним также, что недавно в компании Toyota рассекретили новое поколение самой популярной модели - Toyota Corolla. Новый дизайн считают "дерзким" и "футуристическим".

