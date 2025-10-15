Для посещения моста надо иметь специальную обувь и не бояться высоты.

Самый длинный пешеходный мост в Европе, Понте Тибетано, находится в Италии. С него открывается невероятный вид на волшебный итальянский регион, но он не для слабонервных, пишет Express.

Мост, возвышающийся на 175 метров над землей, соединяет две живописные итальянские деревни, расположенные посреди лесов в Умбрийских Апеннинах на противоположных берегах реки Виги. Мост соединяет средневековую деревню Селлано и Монтесанто - этот хутор, расположенный на другом берегу Виги.

Его длина составляет около 600 метров, и его преодоление занимает примерно 30-45 минут.

Однако тем, кто боится высоты, следует быть осторожными. Хотя с моста открываются захватывающие виды на окружающие итальянские холмы, он не для слабонервных людей.

Мост имеет 68-метровый перепад высот и "прерывистую резьбу", что означает, что между соединительными планками есть промежутки, позволяющие увидеть дно ущелья.

Мост открыт для публики с июня по ноябрь, вход на него стоит 12 евро. Для тех, кто достаточно смел, чтобы попытаться пересечь его, были приняты многочисленные меры безопасности, в частности ремень безопасности, прикрепленный к мосту. Соответствующая обувь является обязательной, а персонал оставляет за собой право отказать во въезде тем, кто носит неподходящую обувь.

Мост получил высокие оценки туристов в интернете, получив впечатляющие 4,5 звезды из пяти на Tripadvisor. Один посетитель прокомментировал: "Отличный опыт в очень красивом каньоне на французско-итальянской границе. Персонал был доброжелательным и полезным, а прогулка была чем-то особенным - потрясающие виды. Лично мне не удалось пройтись по нему, но выглядело это замечательно".

Самый высокий мост открыли в Китае

Напомним, что в Китае недавно открыли самый высокий мост в мире. Он находится в провинции Гуйчжоу и имеет высоту 625 метров.

Китайский мост в девять раз выше знаменитого моста Золотые Ворота в Сан-Франциско и вдвое выше Эйфелевой башни в Париже. Он лишь немного не дотягивает до высоты самого высокого небоскреба в Китае - 128-этажной Шанхайской башни, которая имеет 632 метра.

