Отмечает, что наиболее эффективным будет их применение, если поступит более 200 ракет.

Россияне очень боятся предоставления США Украине ракет Tomahawk, потому что тогда целью становятся все военные объекты врага в европейской части РФ, а также они являются носителями ядерного оружия. Об этом сказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире 24Канала.

Он отметил, что сейчас остается открытым вопрос, предоставят ли США Украине эти ракеты вообще, и если да, то на какое расстояние они смогут лететь. По его словам, на сегодня речь идет о дальности ракет, которые могут передать Украине, до 2000 километров и они даже могут нести ядерное оружие. При этом добавил, что есть вопросы по поводу того, с чего эти ракеты запускать.

Костенко напомнил, что ракеты Tomahawk запускают с кораблей и подводных лодок, которых у нас нет. По его словам, вчера якобы американцы показали пусковую установку, которая спроектирована на автомобиле. Костенко отметил, что, по предварительной информации, речь идет о возможном предоставлении США Украине крылатых, а не баллистических и не самых новых ракет 1970-1980-х годов.

"Крылатые сбиваются легче, чем баллистические ракеты. Вопрос также в том, с чего мы их запускаем", - подчеркнул он.

Он добавил, что еще важно, сколько их будет передано Украине. Нардеп считает, что для эффективного результата нужно от 200 ракет. Также отметил, что даже если Украина получит 50 ракет, то это будет помощь, но для нас лучше, чтобы это было хотя бы 50 ракет в месяц и тогда "это будет хорошая цифра". При этом отметил, что если бы еще плюс 50 баллистических ракет ATACMS к этому, то вообще бы был хороший результат.

Костенко отмечает, что Томагавки будут лучшие крылатые ракеты, которые у нас есть. Они могут наносить удары до 2000 километров и в зоне их радиуса действия будут серьезные объекты РФ, в том числе и ядерные. По его словам, поэтому россияне и переживают из-за возможного решения США.

Костенко сказал, что выбор объектов РФ для ударов Томагавками будет зависеть от замысла командования наших Вооруженных сил. По его словам, если речь идет о расстоянии 2000 километров, то под прицелом будет вся европейская часть РФ, а там много важных военных объектов.

Ракеты Tomahawk для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный считает, что вероятность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk довольно высока.

В то же время он отметил, что с использованием этих ракет в Украине есть некоторые проблемы. В частности речь идет об установках для запуска Tomahawk. По его словам, с Typhon можно запускать только наиболее современные ракеты Tomahawk, поэтому может возникнуть вопрос модернизации ракет.

Нарожный считает, что эта ракета на практике она показала высокую результативность и низкий показатель сбития. В частности, было очень много случаев, когда американцы били ракетами Tomahawk по Сирии, у которой были там С-300, С-400, и они не смогли сбить Tomahawk. Похожая история была с Ираном у которого есть С-300, С-400 и они также эти Tomahawk сбить не смогли. Он отмечает, что если мы получаем эти ракеты, это будет, новый козырь в руках украинской армии по уничтожению ВПК и экономики России.

