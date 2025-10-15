Эти животные проложили путь для человеческих исследований.

В июле 1969 года "Аполлон-11" стартовал в космос, а Нил Армстронг и "Базз" Олдрин успешно провели первую пилотируемую посадку на Луну. Эти телевизионные кадры, на которых мужчины делали первые шаги человечества на поверхности Луны, транслировались в домах миллионов людей по всему миру. Однако было и много животных, которые помогли также исследовать отрасль космонавтики. Поэтому издание Discover wildlife назвало животных, которые побывали в космосе.

Плодовые мушки

Первое животное запустили в космос в 1947 году. Им оказалась удивительно плодовая мушка. Таким образом американские ученые хотели понять, какое влияние окажет космическое облучение на космонавтов в будущем, поэтому они выбрали мушек, ведь эти насекомые генетически похожи на людей.

"Баллистическая ракета V-2, изъятая у нацистов в конце Второй мировой войны, была загружена плодовыми мушками и поднялась на высоту 109 км - расстояние, на котором официально начинается космос. Во время спуска на Землю капсула с мушками была сброшена на парашюте в Нью-Мексико", - добавили в материале.

Когда ученые открыли капсулу, то обнаружили, что мушки были живы и не имели никаких признаков воздействия радиации.

Обезьяны и человекообразные обезьяны

Всего в космосе побывало 32 обезьяны и человекообразные обезьяны, среди которых макаки-резус, обезьяны-свинохвосты, обезьяны-циномолгусы, обезьяны-белки и шимпанзе.

Первым космос посетил макак-резус Альберт II. В 1949 году он достиг высоты 134 км, но погиб при вхождении в атмосферу Земли из-за неисправности парашюта.

"За год до него был Альберт I, который задохнулся в своей тесной капсуле, даже не успев взлететь с земли. Первой большой обезьяной в космосе был Хэм, шимпанзе, запущенный в космос НАСА 31 января 1961 года. Хэм благополучно вернулся на Землю, где прожил до 1983 года", - добавили в Discover wildlife.

Мыши

Этих животных уже давно используют для изучения влияния космических полетов на организм человека. Первая мышь полетела в космос в 1950 году, достигнув высоты 137 км. Однако, по сравнению с плодовыми мухами, мышь погибла, когда ракета распалась из-за неисправности парашюта.

Собаки

Во времена Советского Союза несколько собак побывали в космосе. Самой известной из них была Лайка в 1957 году.

"Ее подобрали на улице Москвы как бездомного щенка-мешанку и признали пригодной благодаря ее ласковому характеру. Ученые также считали, что бездомное животное лучше справится с неблагоприятными условиями. Хотя до нее в космос запускали и других собак, Лайка известна как первое животное, облетевшее Землю. Однако она так и не вернулась", - отметили в публикации.

Оказалось, что животное отправили в полет, дав только один обед и семидневный запас кислорода. Тогда правительство СССР уверяло, что собака прожила семь дней, но на самом деле Лайка перегрелась и умерла уже через пять часов после старта.

Черепахи

Черепахи сыграли важную роль в космических гонках. В частности, в 1968 году между США и Советским Союзом развернулась целая борьба за высадку человека на Луну. Тогда СССР запустил космический корабль "Зонд-5" с капсулой, в которой были образцы почвы и семян, несколько червей и две степные черепахи.

"Черепахи облетели Луну и через шесть дней вернулись на Землю. Хотя по плану "Зонд-5" должен был приземлиться в Казахстане, капсула сбилась с курса и в конце концов была найдена в Индийском океане. К счастью, черепахи были живы, хотя и потеряли 10 % веса", - подчеркнули в издании.

Лягушки

Самый важный полет лягушек в космос произошел в 1970 году, когда NASA запустила космический корабль "Orbiting Frog Olotith", в котором находились две лягушки-быки.

"Слово "olotith" происходит от внутреннего механизма равновесия лягушек, и эксперимент был разработан для исследования влияния космических путешествий на укачивание. Электроды были имплантированы в грудную клетку лягушек и вестибулярный аппарат в ухе для записи данных о влиянии длительной невесомости. Исследование показало, что через 6 дней лягушки акклиматизировались, и их вестибулярный аппарат вернулся к нормальному состоянию", - рассказали в публикации.

Пауки

В 1973 году двух садовых пауков по имени Анита и Арабелла использовали в эксперименте, чтобы проверить, могут ли они плести паутину в космосе. Такую идею предложила ученица средней школы из Массачусетса Джудит Майлз.

"Оба паука смогли плести паутину, хотя она была несколько тоньше, чем на Земле. Исследование дало много информации о влиянии микрогравитации на моторные реакции", - отметили в Discover wildlife.

Рыбы

Первыми рыбами, которые попали в космос, были обычные фундулюсы, которые живут в соленых болотах, а также 50 икринок. Это произошло в 1973 году, ведь NASA хотело исследовать влияние микрогравитации на животных, которые на Земле движутся в трех измерениях.

"Космонавты страдали от космической болезни, а рыбы плавали по кругу, а не по прямой линии. За несколько дней и космонавты, и акванавты привыкли к новым условиям", - заверили в материале.

Тихоходы

В 2007 году тихоходы стали первыми животными, которые выжили в космосе. Также их еще называют водяными медведями, которые являются микроскопическими беспозвоночными, способными выдерживать почти все на Земле.

"Недостаток кислорода, радиация, мороз, обезвоживание... ничто не может повредить тихоходам. Тихоходы были высушены перед полетом, а затем в течение 10 дней вращались вокруг Земли вне ракеты. Когда их регидратировали после возвращения на Землю, ученые обнаружили, что 68% из них выжили после воздействия экстремального холода и космического излучения", - подчеркнули в издании.

Нематоды

В 2003 году космический челнок "Колумбия" распался при входе в атмосферу Земли, в результате чего погибло семь астронавтов, находившихся на борту.

"На борту шаттла также было 80 научных экспериментов. Невероятно, но когда их извлекли из обломков, оказалось, что группа живых нематод выжила после воздействия экстремальной температуры. Сейчас нематоды (также известные как круглые черви) часто используют для изучения влияния космических путешествий на организмы", - подытожили в Discover wildlife.

