Скорее всего, проблема связана с окислением алюминия.

Некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max начали жаловаться, что их ярко-оранжевые смартфоны со временем меняют оттенок и становятся розово-золотыми.

Как пишут на Reddit, изменение цвета начинается с рамки и блока камер. При этом задняя панель сохраняет исходный цвет, из-за чего переход выглядит особенно заметно.

Судя по всему, проблема связана с окислением алюминия. Обычно Apple наносит анодированное защитное покрытие, которое предотвращает такие реакции. Но в некоторых партиях, предположительно, слой оказался плохо запаян, и металл начал реагировать с воздухом:

Видео дня

"Я выкладывал фото, где мой оранжевый iPhone 17 Pro Max стал розово-золотым. Теперь цвет изменился ещё сильнее. Думаю пойти в Apple Store - всё-таки я покупал оранжевый, а не розовый iPhone", - пишет пользователь Reddit.

Тем, кто столкнулся с изменением цвета, советуют не использовать спиртовые салфетки или абразивные материалы, а обратиться в поддержку и запросить проверку устройства, смартфон могут заменить по гарантии.

Ранее мы рассказывали, что журналисты подробно сравнили батареи всех iPhone 17 и iPhone Air. Новая линейка смартфонов действительно удивляет автономностью.

Вас также могут заинтересовать новости: