Она поблагодарила кремлевского диктатора за помощь и пообещала, что они приедут в РФ, как только появится возможность.

ХАМАС освободил из плена украинца Максима Харкина, уроженца Донбасса, которого удерживали в заложниках в течение 738 дней. Сейчас же стало известно, что он хочет получить российское гражданство.

"Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдет. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать", - рассказала его мать, Наталья Харкин, в интервью российским СМИ.

Максим Харкин - что известно

По словам женщины, парень потерял 30 килограммов веса, находясь два года в плену. Однако сейчас он уже "находится в хороших руках". Ранее она также благодарила кремлевского диктатора Владимира Путина за "возвращение сына".

"Я очень за это благодарна, и я очень люблю и горжусь тем, что имею гражданство России", — сказала Наталья. Она добавила, что именно благодаря Путину условия ее сына в плену якобы были лучше, по сравнению с другими заложниками...

35-летний мужчина родился в украинском Донецке, однако долгое время жил в Израиле, откуда и попал в плен ХАМАС — во время нападения на фестиваль "Нова" 7 октября 2023 года.

Ранее УНИАН сообщал, что все израильские заложники были освобождены в день официального объявления о мире в Газе.

