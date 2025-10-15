Артистка умилила семейным контентом в сети.

Украинская певица Джамала порадовала новыми семейными кадрами.

На днях артистка вместе с семьей посетила интерактивную выставку в столице. Джамала поделилась впечатлениями и опубликовала новые фото в своем Instagram со старшими сыновьями Эмиром и Селимом, которые заметно подросли. Все вместе они позировали на камеру и улыбались.

"Когда я впервые приехала в Вашингтон, где меня награждали Distinguished Artistic Leadership Award, первое, что я сделала в свободный день - пошла в музей. Но тогда мне так хотелось современного музея - такого, который легко и в развлекательной форме рассказал бы коротко о главном. Я его нашла, и мечтала чтобы у нас был такой же. И вот я вместе с детьми посетила выставку, которая передает все величие и красоту нашей истории и современных героев", - отметила звезда.

Также к исполнительнице и сыновьям присоединился муж Джамалы - Бекир.

К слову, Джамала уже более семи лет состоит в браке с мужем. У супругов есть трое общих сыновей: Эмир, Селим и Алим.

