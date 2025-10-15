Блогерша показалась в объятиях молодого футболиста.

Популярная блогер Даша Квиткова показалась со своим женихом-футболистом Владимиром Бражко и рассказала, как они проводят время вместе.

Звезда интернета опубликовала новое фото в Instagram. На кадре она позирует в объятиях своего избранника Владимира.

Хотя фотография была затемнена, заметно, как Бражко нежно целует Квиткову. Оба были одеты в комфортную домашнюю одежду темных оттенков.

Этот кадр Даша оставила без комментариев, добавив лишь смайлик с сердечком.

Также инфлюенсерка показала, как проводит время с любимым. На фото заметно, что пара вместе смотрела популярный фильм ужасов "Дракула". Даша отметила, что это было идеальным решением в период отключения света.

"Blackout mood... "Дракула" - 8/10. ТикТок взрывался этим фильмом. он хорош, но на один вечер. Концовка фильма вообще не понравилась, есть ощущение незавершенности", - поделилась впечатлениями от просмотра ленты Квиткова.

Стоит отметить, что в последнее время в сети ходят слухи о том, что Даша Квиткова и Владимир Бражко тайно обручились. Блогерша и сама намекнула на это, показав фото с новым обручальным кольцом.

