Правительством будет разработан порядок доступа к укрытиям, которые размещены в школах.

На территорию учебного заведения могут заходить только участники образовательного процесса - учителя, ученики и родители, а остальные - по разрешению. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который вводит меры безопасности в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщили на официальной странице Верховной Рады Украины в Telegram.

Отмечается, что отныне действующее законодательство, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для проведения, в пределах их компетенции, превентивных мер на территории и/или в помещениях таких заведений.

До сих пор в законодательстве не было четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ.

Безопасность в учебных заведениях - что известно

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщал, что, согласно принятому закону о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования, на территорию учебного заведения могут заходить только участники образовательного процесса - учителя, ученики и родители. А все остальные могут иметь доступ на территорию школы только после согласования с руководством образовательного учреждения.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября, парламент Украины принял Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" относительно внедрения мер безопасности в учреждениях общего среднего образования" (регистрационный номер 11543), а теперь это уже закон с номером 4609-IX

Тогда председатель профильного комитета парламента Сергей Бабак рассказывал, что будет типовой порядок доступа на территорию учебных заведений, который будет согласовываться с Министерством образования и науки, Министерством внутренних дел.

Также этим законом предусмотрено, что Кабинет министров должен четко определить, кто сможет попасть в школьные укрытия.

Кроме того, в законе говорится о мерах безопасности в школе - должно быть ограждение или по крайней мере определены границы школы. Бабак отмечал, что это особенно важно в контексте экспериментального проекта, который ввел Кабинет Министров Украины по офицерам безопасности, поскольку они должны понимать, какую часть школы им охранять.

Законом предусмотрено, что школы должны быть оборудованы техническими средствами наблюдения, чтобы иметь данные кто заходил на территорию школы.

Бабак рассказал, что также в законе уточнена норма, которая запрещает работать в школе тем, кто имеет непогашенную судимость, когда-то совершал половые преступления, имел административные нарушения за домашнее насилие.

