Подписан соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Лысака, который до этого возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию, руководителем Одесской городской военной администрации.

Соответствующее распоряжение от 15 октября появилось на сайте президента.

"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области", - говорится в документе.

В то же время указом от 15 октября Зеленский уволил Лысака с должности председателя Днепропетровской ОГА. Другим указом он образовал Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области.

"Сегодня заканчиваю свою работу в должности начальника Днепропетровской ОВА. Позади – немалый путь, пройденный более чем за 2,5 года", - написал Лысак в своем Telegram.

Исполнение обязанностей главы Днепропетровской областной государственной администрации возложено на Владислава Гайваненко.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 14 октября глава государства лишил городского голову Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины, потому что у него было обнаружено наличие российского гражданства.

В то же время, Зеленский поблагодарил главу Днепропетровской областной военной администрации Лысака за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи.

