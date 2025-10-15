Вернуть рукам свежесть и ухоженность никогда не поздно.

Руки часто первыми выдают возраст - на них появляются пигментные пятна, кожа становится суше, а ногти теряют блеск. Однако эксперты уверены: вернуть рукам свежесть и ухоженность никогда не поздно. Три профессиональных мастера маникюра рассказали, какие привычки способны преждевременно состарить руки и что делать, чтобы этого избежать, пишет журнал Parade.

Своим опытом поделились знаменитые мастера: Элизабет Гарсия, основательница нью-йоркского салона Beyouty Haus ByEly; Сигурни Нуньес, лицензированный нейл-мастер и блогер по нейл-арту; а также Джолин Бродер, которая работала с Тиной Фей и Амандой Сейфрид.

Основные ошибки при маникюре: мнение мастеров

Мастера сходятся во мнении, что маникюр - отличный способ поддерживать молодость рук, но важно учитывать, каким образом сушится гель-лак. Джолин Бродер предупреждает, что длительное воздействие ультрафиолета от ламп может со временем привести к преждевременному старению кожи. Она отмечает, что все больше салонов переходят на LED-лампы.

Видео дня

Элизабет Гарсия также советует выбирать светодиодные лампы, а если это невозможно - наносить солнцезащитный крем перед процедурой. Сигурни Нуньес подчеркивает, что не сам маникюр делает руки старше, а пренебрежение защитой кожи.

Бродер рекомендует для дополнительной защиты использовать специальные перчатки с открытыми пальцами, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолета.

Вот какие семь распространенных ошибок, делающих руки визуально старше, выделили специалисты:

Отсутствие SPF-защиты. Нуньес напоминает: тыльная сторона ладоней подвержена солнечному излучению не меньше, чем лицо, особенно когда вы находитесь за рулем. Регулярное нанесение солнцезащитного крема поможет предотвратить появление пигментных пятен и сохранить кожу гладкой.

Пренебрежение кутикулой. По словам Нуньес, состояние кутикулы напрямую влияет на общий вид рук. Она советует не обрезать её, а аккуратно отодвигать после душа и регулярно использовать масло для кутикулы. Джолин Бродер отмечает, что лучший результат достигается, если лёгкими движениями массировать масло в кожу. Гарсия рекомендует делать это не реже двух раз в день.

Облупившийся маникюр. Нуньес обращает внимание, что неровный или облупившийся лак создает впечатление неухоженности. Если покрытие начало отслаиваться, лучше снять или обновить его - даже мелкие детали влияют на восприятие рук.

Слишком редкий маникюр. По мнению Гарсии, регулярный уход за ногтями - это не роскошь, а необходимость. Он предотвращает пересыхание кожи, зарастание кутикулы и ломкость ногтей. Нуньес добавляет, что своевременная подпилка и корректировка формы помогают сохранить аккуратный и молодой вид.

Несбалансированный дизайн. Гарсия считает, что нейл-арт уместен в любом возрасте, если выдержаны пропорции. Например, французский маникюр остается классикой, но важно, чтобы его толщина и форма гармонировали с длиной ногтей. Слишком широкая линия у основания может зрительно укорачивать пальцы и утяжелять руки.

Неаккуратное нанесение лака. Нуньес подчеркивает, что ровное покрытие делает маникюр изысканным, тогда как небрежные мазки сразу бросаются в глаза, особенно при использовании темных оттенков. Она советует тщательно удалять излишки лака с кожи и работать в хорошем освещении.

Неподходящая форма ногтей. Бродер уверена, что квадратная форма ногтей визуально утяжеляет руки, а более мягкие линии - миндалевидная или овальная форма - придают им молодость и изящество. Гарсия также отмечает, что миндалевидные или гробовидные ногти делают пальцы длиннее и изящнее, в то время как "утиная" форма, напротив, визуально расширяет кисть.

Каковы правила ухода за ногтями: 4 способа вернуть рукам молодость

Мастера предложили простые решения, которые помогут сохранить молодость и здоровье ваших рук:

Ежедневное увлажнение. Все эксперты единодушны: регулярное увлажнение - главный секрет молодости рук. Масла, кремы и бальзамы для кутикулы помогают сохранить кожу эластичной и ухоженной.

Коллагеновые перчатки. Бродер особенно рекомендует коллагеновые перчатки с аргановым маслом и растительными экстрактами. Они питают кожу и восстанавливают ногти после воздействия внешних факторов.

Следите за трендами. Гарсия считает, что современный маникюр помогает выглядеть моложе - он придает уверенности и поддерживает актуальный образ. Нуньес советует вдохновляться модными тенденциями и адаптировать их под свой стиль, чтобы маникюр оставался индивидуальным.

Делайте то, что приносит радость. Нуньес уверена: секрет молодости - в удовольствии от собственного отражения. Если маникюр вызывает у вас радость и уверенность, это уже делает образ моложе и ярче.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой маникюр визуально омолаживает руки.

Вас также могут заинтересовать новости: