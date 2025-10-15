Существует несколько вариантов перевода.

Форточка - предмет абсолютно простой и понятный, но мало кто задумывается над тем, что означает это слово и как оно появилось. Тем более важно знать, как будет форточка на украинском, если человек решил перейти на родной язык в быту.

Как будет форточка на украинском языке - происхождение слова и перевод

Само по себе слово "форточка" имеет немецкие корни и происходит от слова "Pförtchen", что означает "дверца". Также оно напоминает польские "forta" и "fórtka", что переводится как "ворота". Отсюда понятно, что форточка - это некая конструкция с открывающейся дверцей. Собственно, она есть в любом деревянном окне, поэтому все прекрасно знают, как она выглядит.

Интересно, что первые форточки появились еще в средневековье - в Европе так называли окно со створками, как и сейчас. Особенно распространены они были в 19 веке в Германии, поскольку там достаточно холодно. Форточка была необходима для проветривания комнаты без существенной потери тепла. Удобная конструкция "перекочевывала" из века в век, и уже в 20-м веке советские архитекторы проектировали дома с такими окнами. Считалось, что это удобно и практично, поэтому в любой "хрущевке" или "сталинке" с деревянными окнами вы увидите форточки. Интересно, что с 30-х по 80-е годы на форточки даже ставили специальные замки, которые должны были помешать квартирной краже и отпугнуть вора или замедлить его действия.

Зная историю происхождения и слова "форточка", и самой ее конструкции, не лишним будет запомнить, как будет форточка на украинском, ведь именно на этом языке люди общаются в Украине. Языковед Лариса Чемерис в комментарии УНИАН пояснила, что фактически во всех словарях указано, что "форточка" на украинском правильно - "кватирка". Тем не менее, не только так звучит форточка на украинском - синонимы есть. По словам эксперта, некоторые словари подают диалектные слова "платира" и "віконко", но общеупотребительный аналог все же "кватирка".

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

