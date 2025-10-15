Дмитрий Монатик и певица KOLA презентовали видеоработу на дуэтную песню "127".
Эта композиция вошла в четвертый сольный альбом MONATIK "Вічно танцююча людина". Режиссером черно-белого клипа стал Руслан Махов, который создал ощущение художественного кино.
"Я вижу песни цветами. Эта - черная и белая одновременно, сливающиеся в серое, а оттуда уже рождается любая палитра. Словно круг за кругом - мысли, разные и необходимые, не дающие остановиться. И каждый круг добавляет новый оттенок. Добавляй их с любовью. Потому что вот - моя весна", - подчеркнул Дмитрий.
KOLA добавила, что на съемках царила теплая атмосфера и рассекретила символизм названия композиции.
"Песня "127" для Димы имеет особое значение - я знаю, что в названии закодированы даты рождения его детей, и он ее проживает очень по-особенному. А для меня это песня о настоящих чувствах, которые не исчезают. О том, что у любви нет срока годности. Если действительно любишь - это навсегда", - отметила певица.
Реакция слушателей
- "Это шедевр! И как прекратить смотреть и слушать?"
- "Этот дуэт пример того, что мечты сбываются"
- "Видео невероятное, захватывает как кино! И песня очень классная!"
- "Так чувственно, вау"
- "Это очень красиво".
