Слушатели уже высоко оценили музыкальную новинку.

Дмитрий Монатик и певица KOLA презентовали видеоработу на дуэтную песню "127".

Эта композиция вошла в четвертый сольный альбом MONATIK "Вічно танцююча людина". Режиссером черно-белого клипа стал Руслан Махов, который создал ощущение художественного кино.

"Я вижу песни цветами. Эта - черная и белая одновременно, сливающиеся в серое, а оттуда уже рождается любая палитра. Словно круг за кругом - мысли, разные и необходимые, не дающие остановиться. И каждый круг добавляет новый оттенок. Добавляй их с любовью. Потому что вот - моя весна", - подчеркнул Дмитрий.

KOLA добавила, что на съемках царила теплая атмосфера и рассекретила символизм названия композиции.

"Песня "127" для Димы имеет особое значение - я знаю, что в названии закодированы даты рождения его детей, и он ее проживает очень по-особенному. А для меня это песня о настоящих чувствах, которые не исчезают. О том, что у любви нет срока годности. Если действительно любишь - это навсегда", - отметила певица.

Реакция слушателей

"Это шедевр! И как прекратить смотреть и слушать?"

"Этот дуэт пример того, что мечты сбываются"

"Видео невероятное, захватывает как кино! И песня очень классная!"

"Так чувственно, вау"

"Это очень красиво".

