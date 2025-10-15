Стала известна причина смерти артиста.

Известный американский R&B музыкант Майкл Юджин Арчер, который выступал под сценическим именем D'Angelo, ушел из жизни. Ему было 51 год.

Как отмечает The Hollywood Reporter, артист умер вчера, 14 октября. Причиной смерти стала онкологическая болезнь - рак поджелудочной железы, с которым он боролся много лет.

Родные D'Angelo до сих пор не могут поверить в тяжелую утрату.

"Сияющая звезда нашей семьи приглушила свой свет для нас в этой жизни... Наше сердце разбито, мы потеряли не только гениального музыканта, но и сына, отца, брата и настоящего друга. Его музыка будет жить вечно", - отметили родственники звезды.

К слову, свою болезнь артист скрывал от публики. По слухам, последние месяцы он провел в госпитале, а с ним рядом была семья.

Что известно о D'Angelo

В 1994 году он стал соавтором и сопродюсером сингла "U Will Know" R&B супергруппы Black Men United. Позже его дебютный студийный альбом "Brown Sugar" получил положительные отзывы от музыкальных критиков, которые считали, что эта пластинка положила начало нео-соулу. Со временем он начал сотрудничать с известными исполнителями и был награжден престижными наградами. В частности, стал четырехкратным лауреатом премии "Грэмми".

Напомним, ранее стало известно о смерти актрисы Дайан Китон.

