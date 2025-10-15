'ПриватБанк' повысил цены на валюту: свежий курс доллара и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 15 октября, подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 48,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,95 гривни за единицу иностранной валюты

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду вырос на 18 копеек и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 15 октября, подорожал на 24 копейки и составляет 49,02 гривни.

НБУ установил на 15 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 14 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,24 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 18 копеек и составляет 42 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 24 копейки и составляет 48,89 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

