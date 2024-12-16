Украинцы смогут воспользоваться новыми рейсами из аэропортов городов Кишинев и Крайова.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске семи новых рейсов из двух соседних с Украиной стран, в том числе из Молдовы, куда перевозчик принял решение вернуться с 16 декабря 2024 года.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в частности, с июля 2025 года из аэропорта Кишинева ее самолеты будут летать еще в три города:

Барселона (Испания)

Ларнака (Кипр)

Вроцлав (Польша)

Помимо этого из столицы Молдовы Wizz Air уже летает по таким направлениям, как: Абу-Даби (ОАЭ), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Вена (Австрия), Лондон (Великобритания), Париж (Франция), а также Варшава, Катовице (оба – Польша), Берлин, Дортмунд, Мемминген и Нюрнберг (все четыре – Германия) и Болонья, Венеция, Верона, Милан, Рим (все пять – Италия).

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Кроме того, с июня 2025 года лоукостер запускает четыре рейса из румынского города Крайова, известного одной из самых красивых рождественских ярмарок Европы:

Бари (Италия)

Мадрид (Испания)

Мемминген (Германия)

Дортмунд (Германия)

Помимо этого Wizz Air также летает из таких аэропортов Румынии, как: Бакеу, Брашов, Бухарест, Клуж-Напока, Констанца, Сату-Маре, Сибиу, Сучава, Тиргу-Муреш, Тимишоара и Яссы.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении полетов. Однако пока в Украине невозможно запустить гражданские авиарейсы из-за российского ракетно-дронового террора, базироваться перевозчик будет в аэропорту Кишинева (Молдова).

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