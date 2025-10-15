По словам политика, Венгрия хочет увеличить поставки этих энергоносителей.

Венгрия пострадает, если откажется от российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время своего визита в Москву, цитирует Reuters.

По его словам, Венгрия не примет внешнего давления, когда речь идет о решении по энергоснабжению.

В издании уточнили, что Сийярто участвовал в форуме "Российская энергетическая неделя" во время того, как министры обороны НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить военную помощь Украине. Такие действия венгерского политика подчеркивают разногласия Будапешта с большинством других членов альянса по вопросу отношений с РФ.

В то же время Сийярто заявил, что национальные интересы имеют первоочередное значение для Будапешта в вопросах энергоснабжения.

"Россия нас никогда не подводила. Поставки всегда поступали... Контракты всегда выполнялись. И мой вопрос заключается лишь в том, почему мы должны разрывать эти отношения", - отметил венгерский министр.

Также он отметил, что РФ поставила Венгрии около 3,6 млн метрических тонн нефти с начала этого года и будет экспортировать от 5 млн тонн в день до 5,5 млн тонн в 2025 году.

По словам Сийярто, Венгрия планирует сохранить такой темп в 2026 году.

Позиция венгерских властей в отношении Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал собирать подписи против планов Евросоюза по увеличению расходов на оборону. По его словам, "Европа все быстрее дрейфует к войне".

"Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия в конце концов истощится. Сколько это будет стоить и как долго продлится, мы не узнали. Вместо стратегии брюссельцы ограничились лишь мечтами", - отметил политик.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, почему Орбан блокирует евроинтеграцию Украины. Он подчеркнул, что не на нашей стороне Венгрия, а причина только одна - предстоящие выборы в Венгрии.

"Он (Орбан) базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует все, что Евросоюз предлагает. На этой критике он подпитывает, скажем так, свой электорат или более радикальный электорат. И у него Украина - это один из главных, а может, главный стимул, чтобы именно на основе блокирования Украины рос рейтинг его партии, партии действующего премьер-министра Венгрии. Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас", - считает глава государства.

