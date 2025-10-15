Ранее в компании наблюдалась волна увольнений.

"Новая почта" объявила о назначении нового главного исполнительного директора (CEO). Эту должность займет ныне операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук, но официально он приступит к своим обязанностям с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что до конца года компанией продолжит руководить действующий СЕО Александр Бульба. В ближайшие два с половиной месяца оба топ-менеджера будут работать вместе для плавной передачи полномочий.

По словам совладельца "Новой почты" Вячеслава Климова, конкурс на должность был открытым. Рассматривались более 20 кандидатов, включая управленцев из международных компаний. В финал вышли трое: два внешних кандидата и один внутренний.

"Мы гордимся, что лидер, которого мы выбрали, рос вместе с компанией. Евгений знает все процессы до мельчайших деталей и имеет амбициозное видение будущего", - отметил Климов.

Евгений Тафийчук - что о нем известно

Евгений Тафийчук работает в "Новой почте" с 2012 года. Начинал свою карьеру грузчиком, а уже через год его повысили до первой руководящей должности.

Новоизбранный СЕО имеет 10 лет опыта в логистике. Он отвечал за масштабную трансформацию курьерской доставки, удвоение сети отделений и повышение скорости обработки отправлений.

С 2021 по 2024 годы Тафийчук занимал должности операционного директора "Новой почты" как в Украине, так и в Европе.

Увольнения в "Новой почте" - главные новости

Кадровые изменения в компании начались еще с весны текущего года. В конце мая совладелец компании Владимир Поперешнюк заявил о намерении провести дебюрократизацию и дерегуляцию, а также "уменьшить количество лишних процессов, которые не приносят пользы клиентам". В комментарии Forbes он отметил о намерении сократить долю сотрудников, которые работают в офисах и "не касаются посылок", с текущих 30% до 10-15%.

25 июня стало известно об увольнении директора по управлению репутацией Елены Плаховой, которая работала в компании с 2020 года.

Позже, в июле, компания сообщила об увольнении гендиректора Александра Бульбы. В "Новой почте" тогда отметили, что Бульба будет возглавлять компанию до конца текущего года, а уже 31 декабря 2025 года компания получит нового СЕО.

22 сентября сообщалось, что после 13 лет работы компанию также покинул ее ИТ-директор Андрей Дорошенко. О причинах увольнения он тогда не сообщил. Таким образом Дорошенко стал шестым топ-менеджером, который объявил о завершении своей работы в компании с июня 2025 года.

