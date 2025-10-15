Группа выехала из Украины в начале полномасштабного вторжения.

Фронтвумен известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, ответила на вопрос, который беспокоит многих поклонников. Она призналась, планирует ли коллектив возвращаться в Украину.

В своем блоге в Instagram Юлия затронула эту тему, но не стала давать конкретных ответов. По словам исполнительницы, группа очень бы хотела снова выступить в украинских городах, но этого не произойдет в ближайшее время.

"Это моя самая большая мечта и самая большая боль одновременно... Когда-нибудь наступит день, когда мы сможем это организовать", - написала она.

Видео дня

Санина поделилась воспоминаниями об Украине. Она опубликовала архивное фото из Киева, сделанное вблизи Андреевской церкви.

Вместе с тем группа готовится к туру, посвященному своему 15-летию. Недавно The Hardkiss объявили концерты в Германии, Польше, Чехии, Франции и других странах Европы.

Напомним, что Юлия Санина вместе со своим мужем Валерием Бебко выехала из Украины в начале полномасштабного вторжения. Супруги проживают за границей, вероятно в Испании, откуда иногда публикуют фотографии.

The Hardkiss часто сталкиваются с хейтом, ведь вся мужская часть группы находится за рубежом и не планирует во время войны возвращаться на Родину. Коллектив продолжает выступать в других странах.

К слову, недавно The Hardkiss выпустили новую англоязычную песню Tenderness.

Вас также могут заинтересовать новости: