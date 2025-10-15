Певец также признался, что переживал разные экономические периоды.

Известный украинский певец и звезда конца 90-х годов EL Кравчук рассказал о своих заработках во время полномасштабной войны.

По словам артиста, сейчас его прибыль значительно уменьшилась.

"Раньше шоу-бизнес, когда было много работы, много беззаботных дней, приносил деньги. Сейчас мы ждем времена, когда будет мир и все делаем для того, чтобы наступила победа. Я сейчас не рассчитываю на какую-то прибыль. Это время отдавать, а не брать. Сейчас речь не идет о тех заработках, не в том количестве", - отметил EL Кравчук в интервью Суспільному.

Исполнитель добавил, что уже имеет 30 лет стажа на сцене и переживал различные кризисные периоды.

"Я знаю, что такое иметь много, а потом закончился тур и что-то происходит с долларом и все... Ты потом должен деньги людям, которые делали этот концерт, а не заработал. Но я стою достаточно немало. Видимо, меня как-то успокаивает, что гонорары хорошие, что много приглашений. У меня появилась такая новая аудитория, где есть и родители, и дети", - отметил он.

