Девочка заметно выросла.

Избранница звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона, певица и модель Сьюки Уотерхаус впервые показала их полуторагодовалую дочь. Девочка побывала за кулисами концерта звездной мамы.

В своем блоге в Instagram артистка выложила подборку свежих фотографий. Среди них кадры с выступлений Уотерхаус, путешествий и отдыха. Внимательные поклонники заметили на одном из фото маленькую дочь певицы.

На кадре - трогательный момент за кулисами концерта. Сьюки Уотерхаус стоит на коленях перед своей маленькой дочкой, глядя на нее с удивлением.

Сьюки одета эффектно, как и подобает артистке: на ней блестящий черный комбинезон, поверх которого - объемная шуба голубого оттенка. Певица распустила свои волосы и уложила мягкие волны с челкой, что придает ее образу гламура в стиле 70-х.

Маленькую девочку было видно только со спины. Она была одета в желтую футболку и темные спортивные штанишки с розовыми полосами по бокам. Заметно, что малышка, как и мама, имеет светлые волосы. Ее прическа была украшена милым синим бантиком.

Стоит отметить, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018. В 2023-м певица сообщила о своей беременности, после чего пара обручилась. Ранее в СМИ распространили информацию, что Паттинсон и Уотерхаус - официально женаты.

