Отмеачется, что на прошлой неделе медь поднялась до максимального уровня с мая 2024 года.

Цены на медь восстановились после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о еще одном снижении ставок в этом месяце. Трейдеры ожидают, что цена на металл в 12 000 долларов за тонну вполне достижима.

Издание Bloomberg пишет, что медь подорожал на 1,1%, поскольку заявления Пауэлла поддержали сырьевые рынки после нескольких дней сильных колебаний на фоне напряженной геополитической обстановки.

В последние месяцы медь поддерживалась смягчением политики ФРС, которое должно поддержать спрос, а также серией значительных сбоев в работе рудников по всему миру. Помимо сокращения поставок, эти сбои подчеркивают значительные проблемы, с которыми столкнутся горнодобывающие компании в удовлетворении растущего спроса. На прошлой неделе медь поднялась до максимального уровня с мая 2024 года.

Цены могут достичь к концу года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну, заявил Кенни Айвс, глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group. По словам Ника Сноудона, руководителя отдела исследований металлов Mercuria Energy Group Holding SA, цены могут сильно подскочить "довольно легко" с учетом перебоев в поставках и притока инвестиций в сырьевые товары, в частности в металлы.

Это станет рекордным показателем для меди. В мае 2024 года она достигла самой высокой цены в истории Лондонской биржи металлов - 11 104,50 доллара за тонну. 15 октября металл подорожала на 1% до 10 687 долларов за тонну.

Цены на медь - последние новости

1 сентября медь подскочила до психологической отметки в 10 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. В августе металл рос на фоне ослабления доллара и относительно устойчивого спроса.

В последний раз медь торговалась выше 10 000 долларов за тону в июле.

