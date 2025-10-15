Городской голова пока исполняет обязанности и утверждает, что не собирается покидать Украину.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого лишили гражданства Украины, планирует обратиться в другие страны, в том числе в США с просьбой сделать соответствующий запрос в РФ, чтобы выяснить и доказать, что он не является гражданином России. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал во время брифинга 15 октября.

По его словам, он не собирается покидать Украину, даже если его планируют отправить за решетку. Мэр утверждает: будет обращаться в суд, потому что уверен в своей правоте, потому что не имеет и никогда не имел российского гражданства.

Он привел несколько аргументов, которые, по его словам, это подтверждают. В частности, в 2018 году НАБУ в рамках уголовного дела о незаконной продаже Одесским горсоветом завода "Краян" (фигурант является одним из фигурантов производства) делало соответствующий запрос относительно гражданства мэра. Это было сделано, как пояснил Труханов, потому что по должности он имеет доступ к государственной тайне, и, по мнению следствия, мог покинуть страну. По результатам проверки, гражданство РФ у городского головы отсутствует.

"Ответ был зачитан во время заседания Малиновского райсуда Одессы", - подчеркнул Труханов.

Он добавил: адвокат Александр Лысак сейчас пишет соответствующие запросы относительно Указа президента Украины о лишении Труханова гражданства Украины, потому что "пока документ не видели".

"Сегодня я остаюсь мэром города. Согласно ст. 79 закона (относительно осуществления местного самоуправления - УНИАН), исполняю обязанности городского головы до соответствующего решения городского совета. В частности, сегодня будет заседание комиссии, которое касается подготовки к зимнему сезону...", - сказал Труханов.

Он утверждает, что может быть "правовая коллизия" из-за создания военной администрации, которая будет в Одессе. Дело в том, сказал Труханов, что только ВР может передать самоуправляющиеся полномочия от мэра или городского совета к военной администрации любого населенного пункта.

По словам городского головы, адвокаты планируют обратиться в западные страны, в том числе в США, которые имеют дипломатические отношения с Россией с просьбой сделать официальный запрос в РФ о том, действительно ли тот имеет гражданство страны-агрессора. Как пояснил Труханов, Украина это не может сделать, из-за войны дипломатические отношения с РФ разорваны.

На вопрос, могли ли в РФ "предоставить" гражданство без его ведома, он ответил:

"Могли сделать все, что угодно. Но, если бы делали, то сделали это более правдоподобно".

В частности, по его словам, есть вопросы к фото документа, которое было обнародовано СБУ, как подтверждение наличия у Труханова паспорта РФ. Как утверждает городской голова, "один человек" ему объяснил, что чиновник, который якобы подписал этот документ, с 2022 года находится за решеткой, а печать стоит службы, которая расформирована в РФ с 2016 года. Городской голова утверждает, что есть и другие разногласия.

"Слепили" на скорую руку. Как так можно ввести в заблуждение президента, ввести в заблуждение всех... Вам нужна военная администрация? Пожалуйста. Вам нужно к лучшему изменить ситуацию? Пожалуйста... Но то, что сделали... Я всю жизнь в Одессе, в Украине, я гражданин Украины и лишить гражданства... Это как моральный расстрел", - подчеркнул Труханов.

Он утверждает, что фото паспортов и т.д., которые якобы подтверждают его гражданство, являются подделкой.

"В чем ошиблись все, кто "рисовал" эти паспорта с 2014 года. У них была ссылка, что я автоматически, якобы получил гражданство РФ, потому что в 1992 году находился на территории Российской Федерации - служил в вооруженных силах. Ошибка в том, что я закончил службу 15 января 1992 года, но закон, который позволял автоматически принимать гражданство РФ, вступил в силу только 6 февраля 1992-го", - сказал мэр.

Вопрос гражданства мэра Одессы - что известно

Как писал УНИАН, 14 октября стало известно, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины, потому что он имеет гражданство РФ и паспорт страны-агрессора.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас действующий мэр Одессы является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт этой страны, копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.

Согласно информации СБУ, 15 декабря 2015 года Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Сам Труханов это опровергает.

