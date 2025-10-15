В ближайшие дни в Украине станет несколько теплее.

В ближайшие дни, 16 и 17 октября, в Украине будет преобладать сухая и более теплая, чем сейчас, погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину, будет блокировать доступ осадков. Именно поэтому Украина окажется без дождей и без снега.

Влажность или облачную погоду могут вызвать только туманы, поэтому водителям стоит быть бдительными на дорогах.

Видео дня

Температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2...+6 градусов, местами заморозки.

Днем немного потеплеет. В течение дня 16-го октября предполагается в большинстве областей Украины достаточно комфортная температура воздуха, +10...+15 градусов, только на северо-востоке будет холоднее, +7+11 градусов.

"Ближайшие два дня, 16 и 17 октября, немного погреемся на улице", - резюмировала эксперт по погоде.

Погода в Украине - когда существенно потеплеет

Ранее Наталья Диденко сообщала, что существенного тепла в ближайшее время ждать не стоит. По предварительным прогнозам, которые еще требуют уточнения, более теплая погода ожидается только через выходные, 25-26 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: