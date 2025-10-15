В ближайшие дни, 16 и 17 октября, в Украине будет преобладать сухая и более теплая, чем сейчас, погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она пояснила, что мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину, будет блокировать доступ осадков. Именно поэтому Украина окажется без дождей и без снега.
Влажность или облачную погоду могут вызвать только туманы, поэтому водителям стоит быть бдительными на дорогах.
Температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2...+6 градусов, местами заморозки.
Днем немного потеплеет. В течение дня 16-го октября предполагается в большинстве областей Украины достаточно комфортная температура воздуха, +10...+15 градусов, только на северо-востоке будет холоднее, +7+11 градусов.
"Ближайшие два дня, 16 и 17 октября, немного погреемся на улице", - резюмировала эксперт по погоде.
Погода в Украине - когда существенно потеплеет
Ранее Наталья Диденко сообщала, что существенного тепла в ближайшее время ждать не стоит. По предварительным прогнозам, которые еще требуют уточнения, более теплая погода ожидается только через выходные, 25-26 октября.