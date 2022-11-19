После двух лет ограниченного празднования Рождества в этом году туристы с нетерпением ждут возможности весело отпраздновать рождественские праздники.

Базель, Вена и Прага попали в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в рождественский период в ноябре-декабре 2022 года.

Как пишет SchengenVisaInfo, после двух лет ограниченного празднования Рождества из-за пандемии коронавируса в этом году туристы с нетерпением ждут возможности весело отпраздновать рождественские праздники.

Топ-10 городов Европы с лучшими рождественскими ярмарками в 2022 году

1. Базель, Швейцария. Город имеет давнюю традицию празднования Рождества, уже давно получив звание обладателя одного из самых красивых и больших рождественских городков Европы. Базельская рождественская ярмарка особенно приглянулась британским и итальянским путешественникам, что сделало ее одной из самых популярных за последнее десятилетие.

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2. Будапешт, Венгрия. Венгерская столица признана одним из самых популярных направлений на 2022 год, которому есть что предложить туристам, независимо от их возраста. Около 120 ремесленников, кулинаров и исполнителей рождественских песен соберутся перед базиликой Святого Стефана, расположенной на одной из самых популярных площадей страны.

3. Мец, Франция. Бытует мнение, что именно в этом городе находится самая красивая рождественская ярмарка Франции, которая предлагает уникальный опыт проведения множества мероприятий по всему городу. Здесь туристам предложат купить подарки ручной работы, отведать лучшие имбирные пряники и местные фермерские продкуты, выпить горячего шоколада или покататься на коньках.

4. Брюссель, Бельгия. Хотя в Бельгии есть много других городов для празднования Рождества, столица уже много лет входит в число самых посещаемых мест в Европе. Здесь туристов ждут великолепные звуковые и световые представления в Большом дворце, красивая елка, катки и разнообразная рождественская ярмарка.

5. Вена, Австрия. В середине ноября город превращается в волшебную рождественскую ярмарку и выглядит как сверкающая сказочная страна. Дети могут покататься на карусели, а взрослые насладиться теплыми напитками. Кроме того, туристам рекомендуется посетить дворец Шенбрунн, который является самой популярной рождественской ярмаркой в ​​городе.

6. Говоне и Асти, Италия. Это направление стремится стать крупнейшим рождественским рынком в Европе с более чем 130 рабочими местами для ремесленников и производителей продуктов питания и вина со всей страны. Сразу на нескольких локациях гостей ждут концерты, спектакли, световые шоу и инсталляции.

7. Прага, Чехия.В этом году празднование Рождества в Праге начнется 26 ноября и завершится 6 января 2023 года, что несколько дольше, чем принято в "старой Европе". Праздничная рождественская елка в Праге украшена традиционными чешскими шарами из дутого стекла. Что касается еды, то в Праге посетители могут насладиться глинтвейном, горячими жареными каштанами, имбирным печеньем или типичной чешской едой – рождественским печеньем или чешскими жареными колбасками.

8. Крайова, Румыния. С более чем миллионом светодиодных ламп Крайова стала лучшим местом для рождественских огней в Румынии и одной из лучших рождественских ярмарок в Европе. В этом году Рождественская ярмарка Крайова открылась 11 ноября и продлится до 8 января 2023 года. Рождество будет отмечаться различными мероприятиями, такими как ярмарки, концерты, катки, мастер-классы и продуктовые лавки на разных площадях города.

9. Лейпциг, Германия. Лейпцигская рождественская ярмарка является одной из старейших в Европе, и в ее историческом центре насчитывается более 250 мерцающих прилавков, что делает ее также одной из крупнейших рождественских ярмарок в Германии. Главной площадью рождественской ярмарки в Лейпциге является Рыночная площадь, где посетители могут полюбоваться двадцатиметровой рождественской елкой и насладиться различными представлениями. На площади Аугустусплац туристов ждет 38-метровое колесо обозрения.

10. Загреб, Хорватия. Хорватская столица – идеальное место для счастливого и полного приключений Рождества в 2022 году. Город три года подряд признавался лучшим рождественским рынком Европы, и именно поэтому не стоит упускать возможность хотя бы раз отпраздновать Рождество в этом городе. Местные деликатесы, глинтвейн и одна из самых масштабных адвент-программ делают город очень привлекательным для туристов.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты перечислили 10 самых дешевых странам Европы для посещения в 2023 году, где туристы смогут увидеть максимум и потратить при этом минимум.

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