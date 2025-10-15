Подобные задачки развивают арифметические навыки, а также улучшают когнитивную гибкость.

Эта головоломка, опубликованная в TikTok, стала особенно вирусной. Задание может быть несколько сложным, но если вы сосредоточитесь, то, скорее всего, найдете правильный ответ.

Подобные задачки развивают арифметические навыки, а также улучшают когнитивную гибкость, пространственное мышление, внимание к деталям.

Перед вами - неправильное уравнение: 11-0=9. Оно построено из 19 спичек. Вам нужно переложить всего одну спичку в другое место - и уравнение станет правильным.

Видео дня

Итак, будьте спокойны и начинайте поиск. Не расстраивайтесь, если нужный ответ не находится сразу - сам процесс поиска тоже захватывает. И не спешите смотреть решение. Только если вы окончательно убедитесь, что выполнить задание не удается, прокрутите вниз и узнайте, как решить эту головоломку.

Чтобы уравнение стало правильным, нужно забрать верхнюю левую спичку с числа 9 и прикрепите ее в середине числа 0. Это превратит число 9 в 3, а число 0 - в 8. Таким образом мы получим правильное уравнение: 11 - 8 = 3.

Другие головоломки от УНИАН

В одной из головоломок надо переместить только 2 спички, чтобы получить правильный ответ. Это задание - не только отличный способ проверить свои математические способности, но и возможность потренировать креативное мышление.

Также мы предлагали найти слово "шоколад" за 9 секунд в сетке хаотично расставленных букв. Регулярное решение таких задачек способствует улучшению логического и критического мышления, скорости реакции и принятия решений.

Вас также могут заинтересовать новости: