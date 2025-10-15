ТЦК в этом году открывают около 4,5 тысячи таких производств в месяц.

С начала года было открыто более 47 тысяч производств за нарушение правил воинского учета.

Как отмечает "Опендатабот", из 47 тысяч 46 штрафов за нарушение правил воинского учета, которые были зафиксированы по состоянию на начало октября, 14 тыс. 454 производства, а это около трети, сейчас уже завершены.

Так, в среднем, ежемесячно ТЦК открывают по 4,5 тыс. новых производств. В то же время июль стал рекордным с цифрой в 7 тыс. 595. Значительная доля июльских штрафов пришлась на Киев: 26% или 1 тыс. 999 производств.

В целом же более тысячи открытых производств за этот год имеют уже 18 регионов Украины. Лидером здесь стал Киев - 7 тыс. 163 производства (15%), далее следует Сумская область - 4 тыс. 251 (9%), Одесская - 3 тыс. 995 (9%), Днепропетровская - 3 тыс. 846 (8%) и Харьковская - 3 тыс. 349 (7%).

Самые низкие показатели фиксируются на западе и в зоне активных боевых действий: Львовская область - 626, Ровенская - 464, Ивано-Франковская - 315, Херсонская - 137, Луганская - 11 случаев.

Подавляющее большинство оштрафованных - это мужчины в возрасте от 25 до 45 лет (80% случаев), а среди женщин - это 98 случаев, что составляет 0,2% от общего количества.

В "Опендатаботе" напомнили, что с 31 июля действует новый механизм постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, и с этого времени было открыто 26 производств в отношении женщин по новым правилам.

"Рекордсменом по активности стал Сумской городской ТЦК, открыв по 9 производств против двух мужчин в этом году, а также 8 производств против другого мужчины. Сейчас это наибольшее количество штрафов на одного человека по стране", - отмечает ресурс.

Выплата штрафа за нарушение правил воинского учета

Как сообщалось, ранее юрист Юрий Танасийчук отметил, что хоть нарушение правил воинского учета или несвоевременное прохождение военно-врачебной комиссии и приводит к штрафу, впрочем его уплата не освобождает от выполнения требований закона.

Так, после уплаты штрафа, если повторно будет совершено нарушение правил воинского учета или прохождения ВВК, сумма штрафа возрастает. Новый штраф может быть наложен снова и также должен быть оплачен.

