Не только программисты: в службе занятости рассказали, кому работодатели больше платят

Средняя зарплата в Украине составляет 23 тысячи гривен. Но программистам все еще готовы платить 100 тысяч и больше.

Самые высокие зарплаты в Украине все еще у программистов и менеджеров, однако к ним добавились рабочие специальности - машинисты крана и автослесари, также поднялись зарплаты у дальнобойщиков. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

По ее словам, средняя зарплата по открытым в вакансиях на Едином портале составляет 23 тысяч гривен. Это на 2 тысячи гривен больше, чем в прошлом году.

"Высокие заработки в Силах безопасности и обороны, это оправдано и понятно. Также в ИТ, в сфере недвижимости, связи, автобизнесе, HR, страховании", - сказала она.

По словам специалиста, инженеры-программисты, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения могут зарабатывать до 100 тысяч гривен и выше. За ним следуют водители-дальнобойщики, машинисты крана, менеджеры различной квалификации, автоэлектрики-диагносты. Их зарплата составляет 80-90 тысяч гривен. Автослесари и рихтовщики зарабатывают от 80 тысяч гривен.

"Конечно, без опыта найти работу на 80 тысяч гривен сложно, но если хорошо себя проявить, работодатель не захочет терять такие кадры. Мы наблюдаем такую тенденцию, что работодатели готовы частично уступать требованиями к вакансии, учитывая ограниченное количество претендентов. Например, пересматривать график работы, условия труда, предлагают соцпакет, страхование", - рассказала она.

Ожидаемо, что наименьшую зарплату в Украине получают работники, не имеющие высокой квалификации и специальных навыков. "Такой уровень оплаты характерен для профессий, где основные функции могут выполнять практически любые работники, где не требуется квалификация", - добавила она.

Зарплаты в Украине - больше новостей

Напомним, что по данным сервисов по поиску работы в перечень профессий с самыми высокими доходами вошли фасадчики и штукатуры. Им платят более 55 тысяч гривен.

При этом большой проблемой остается низкая зарплата учителей, из-за чего много молодежи оставляет профессию. Типичная зарплата учителей в сентябре составляла 12 500 гривен. И это одна из наименее оплачиваемых должностей в Украине.

