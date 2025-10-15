В основном это отражается в боевой системе игры.

Разработчик оригинального "Ведьмака" рассказал, что первую игру CD Projekt RED создавали так, чтобы в неё можно было играть, держа в другой руке бутылку пива.

Главный сценарист "Ведьмака" Артур Ганшинец в своём новом цикле видео "The Witcher with a designer’s commentary" поделился, что такое требование выдвинул сооснователь CD Projekt и креативный директор игры Михал Кичинский. Он хотел сделать боевую систему максимально расслабленной, настолько, чтобы можно было управлять Геральтом одной рукой.

Разработчики искали баланс между простотой и ощущением тактического боя, и в итоге придумали механику, где нужно поймать ритм атак, чтобы наносить больше урона.

По словам Ганшинца, когда игрок привыкает к этому ритму, бой становится довольно приятным. А вот зрелищные добивания появились потому, что игра 2007 года ориентировалась на взрослую аудиторию: "Нужно было больше крови и насилия", - говорит Ганшинец.

Ранее в CD Projekt RED рассказали, как BioWare отреагировала на первого "Ведьмака". Студия показала плохое демо, а потом сказала, что хочет делать лучшие RPG в истории.

