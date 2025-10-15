Представительница Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) поделилась с поклонниками несколькими неизвестными фактами о себе. В частности, она рассказала, что вызывает у нее зависимость.
Певица подхватила популярный тренд в сети и назвала десять своих пристрастий. В своем блоге в Instagram Яна поделилась этим списком.
Неудивительно, что в этот перечень попало много вещей, связанных с музыкой. Jerry Heil призналась, что не может жить без классической музыки: ее любимым композитором является француз Фрэнсис Пуленк, а инструмент - виолончель.
Также она обожает записывать и собственные песни, поэтому может провести в студии звукозаписи все сутки. Артистка не забыла и о песенном конкурсе "Евровидение" и в очередной раз подогрела слухи о своем возвращении.
10 вещей, которые вызывают зависимость у Jerry Heil:
- музыка Фрэнсиса Пуленка;
- чай;
- намеренно мерзнуть - по словам певицы, именно тогда ее песни получаются лучше;
- есть авокадо тост и страдать потом (артистке противопоказано потреблять глютен);
- звук виолончели;
- прогулки под дождем без зонта;
- работать в музыкальной студии днями и ночами;
- аштанга-йога;
- прогулки по сосновому лесу;
- Евровидение.
Напомним, что в сети активно ходят сплетни о том, Jerry Heil планирует принять участие в Национальном отборе-2026. На это отреагировала ее коллега Alyona Alyona, поделившись собственным мнением по этому поводу.