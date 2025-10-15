Благодаря такому способу можно сварить два яйца-пашот быстрее, чем поджарить хлеб, говорит эксперт.

Идеально сваренное яйцо-пашот должно иметь жидкий желток и непрозрачный, застывший белок. В основном для варки яйца используют кипящую воду и кастрюлю, но можно быть и более простой способ. Об этом пишет Express.

Как оказалось, с помощью микроволновой печи можно сварить яйца, которые не будут хуже ресторанных стандартов. В частности профессиональный французский повар Джоэл Миэль поделился своим рецептом яиц-пашот в микроволновке "примерно за 45-60 секунд".

"С помощью этого метода я могу сварить два яйца быстрее, чем поджарить хлеб. Поскольку яйца готовятся с помощью микроволн и нагретой воды, процесс приготовления происходит двумя способами. Поэтому это быстро", - заверил он.

Видео дня

По его словам, если яйца свежие, то "вы увидите, что это работает удивительно". Если они уже не самые свежие, результаты могут получиться не всегда удачными, поэтому всегда стоит использовать самые свежие яйца.

Также повар советует достать яйца из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы они были комнатной температуры.

"Я использовал печь мощностью 1200 Вт. Возможно, сначала стоит начать с меньшей мощности, а затем увеличивать ее. Экспериментируйте, выключите печь и проверьте через 45 секунд, а затем продолжайте, чтобы не переварить яйца", - отметил Миэль.

В Express предупредили, что слишком быстрое или длительное приготовление яйца в микроволновой печи может привести к тому, что оно взорвется.

Как приготовить яйцо-пашот в микроволновке

Сначала налейте полстакана воды комнатной температуры в чашку, которую можно поставить в микроволновую печь. Посолите воду и осторожно положите в чашку одно яйцо.

"Затем поставьте чашку в микроволновую печь и готовьте примерно 45-60 секунд. Выньте чашку из микроволновой печи. С помощью столовой ложки вытащите яйцо и положите его на бумажное полотенце, а затем переложите на тарелку или кусок тоста", - подчеркивают в материале.

Другие советы поваров

Ранее шеф-повар раскрыл легкий рецепт приготовления лосося, который очень любила есть принцесса Диана. Этот лосось обжарен на сковороде с макадамией, кориандром и лаймом, а также подан с обжаренными овощами и соусом срирача.

Также эксперты раскрыли секретный ингредиент, который сделает курицу очень сочной. По их словам, замена масла на майонез позволит получить самое вкусное и сочное блюдо.

Вас также могут заинтересовать новости: