В большом количестве эти ракеты могут изменить ситуацию.

Крылатая ракета "Томагавк" — старое, но по-прежнему мощное вооружение. Периодически модернизируемая с момента появления в 1980-х годах, она остается основным американским средством для дальних точных ударов, применяемым с надводных кораблей и подлодок США.

Ракета может лететь на низкой высоте до 2 500 км и в своей последней модификации оснащена бронепробивной боевой частью. Она идеально подходит для уничтожения командных бункеров и прочих высокоценных целей в тылу противника. Поэтому, если кремлевский диктатор Владимир Путин продолжит игнорировать призывы президента США Дональда Трампа к завершению войны в Украине, его командиры вскоре могут оказаться на приеме такой ракеты, пишет The Times.

Трамп 17 октября в третий раз примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты отмечают, что встреча должна пройти значительно теплее, чем первая, на которой украинского лидера публично отчитали за нежелание признать слабость своей позиции.

"Теперь Трамп — уязвлённый после унижения, когда его переиграл бывший сотрудник КГБ [Путин] — предлагает Зеленскому "новую руку": неуточненное количество "Томагавков". Трамп должен не только поставить эти ракеты, но и сделать это срочно и в больших объёмах", - говорится в материале. СМИ пишет, что Украине потребуются сотни этих ракет, если эта система "должна оказать заметное влияние" на полномасштабную войну, которая угрожает затянуться дольше, чем Первая мировая война.

Трамп намекает, что "Томагавки" могут поставить Путина на место

"Томагавки" давно в списке желаний Киева. Хотя Россия может применять множество систем — крылатые ракеты, запускаемые с самолётов и кораблей, планирующие боеприпасы и дроны — в массированных атаках по гражданской и военной инфраструктуре Украины, способность Киева наносить удары глубоко по огромным тылам противника ограничена.

Британские авиационные крылатые ракеты Storm Shadow эффективны, но слишком ограничены по дальности и по количеству. И хотя ударные дроны Украины добились заметных успехов, особенно после атак на НПЗ, им не хватает силы для ударов на большую дальность.

СМИ пишет, что Трамп, никогда не склонный к благотворительности, хочет, чтобы европейские страны НАТО заплатили за "Томагавки" от имени Украины. При цене примерно в 4 миллиона долларов за единицу это может ограничить поставки. Есть и другой вопрос: американский запас "Томагавков", хотя и значителен — около 4 000 единиц — не бесконечен.

Отмечается то, что при низких темпах производства американские командиры неохотно расстанутся с большим количеством этих ракет, учитывая их полезность при ударах по террористическим целям и постоянную угрозу крупномасштабной войны с Китаем из-за Тайваня. Тем не менее Трампу следует использовать свою власть, чтобы обеспечить поставку Украине достаточного числа ракет, которые создадут серьезную головную боль для российских средств ПВО, заставив их растянуться. "Символического количества будет мало", - заявляют журналисты.

Разворачивающаяся стратегия Трампа, испытанная на Ближнем Востоке, проста: дать противнику (например, Ирану) шанс подчиниться, а если он этого не сделает — нанести по нему мощный удар при помощи подавляющей силы американских технологий. Это может сделать американская армия или прокси (Израиль, Украина). Затем, после "лечения в стиле Майка Тайсона", опять предложить переговоры.

"Это необходимо сделать в отношении Путина, чье упрямое нежелание закончить войну с небольшой перспективой на решительную победу стоит тысяч жизней каждую неделю", - говорится в материале.

Однако есть и другой всеми известный способ "ударить по России": ужесточить санкции против стран, закупающих её газ и нефть, и компаний, перерабатывающих эти топлива.

