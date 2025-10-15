Полезное вещество содержится не только в популярном напитке.

Кальций необходим для здоровья зубов и костей, поэтому все мы с детства знаем, что самый главный продукт, который всегда должен быть в рационе - молоко. Однако не только оно богато полезным веществом - узнайте, где больше всего кальция в еде и какие продукты еще стоит употреблять.

Ранее мы рассказывали, где много железа в продуктах, кроме мяса.

В каком продукте больше всего кальция

Издание Very Well Health сообщает, что нужно съесть, чтобы получить суточную норму кальция. И несмотря на то, что в одной чашке молока содержится 300 мг этого вещества, получить его можно и из других продуктов.

Йогурты

В одной чашке нежирного йогурта содержится 448 мг кальция - почти на 150 мг больше, чем в молоке. Такая же ситуация и с греческим йогуртом. В обезжиренном - 250 мг на чашку, в нежирном - 260 мг. Кроме кальция, йогурт также "подарит" организму цинк, калий, магний, белок и пробиотики.

Соевые бобы

В сырых бобах гораздо больше кальция, чем в стакане молока - примерно 500 мг, а это половина суточной нормы для взрослого человека. Тем не менее, сырую сою есть сможет не каждый, да и незачем, поэтому ее можно варить. При варке продукт увеличивается в объеме, и для того чтобы получить 300-500 мг кальция из сои, нужно съесть 1\4 стакана. Кроме кальция, продукт также богат клетчаткой и белком.

Тофу

Тофу делают из соевых бобов, поэтому количество кальция в этом продукте тоже ощутимое. Однако важно читать упаковку - от марки и способа приготовления зависит содержание полезного вещества. Если на пачке написано, что в составе есть сульфат кальция, то вы получите до 506 мг с одной чашки тофу.

Листовые зеленые овощи

Капуста - также отличный источник кальция. Например, сорт "коллард" содержит 324 мг полезного вещества на чашку. Кроме кальция, вы получите почти 600% суточной нормы витамина К, В6 и С. Если не знаете, в каких продуктах много кальция и магния, то однозначно стоит употреблять капусту - в ней присутствует и магний, и железо, и кальций.

Китайская капуста

Еще один овощ, богатый кальцием - его в половину меньше, чем в стакане молока (158 мг), но тем не менее, это важно, если знать, из каких продуктов лучше всего усваивается кальций. Китайскую капусту организм "принимает" очень хорошо - полезное вещество усваивается гораздо лучше, чем из молока.

Сушеный инжир

В Министерстве сельского хозяйства США (USDA) показали таблицу, на которой видно, в каких фруктах много кальция. Употребив одну чашку сушеного инжира, вы получите 241 мг кальция, что больше, чем во многих других фруктах. Однако учитывайте, что сушеные фрукты, такие как инжир, как правило, высококалорийные. При вышеуказанном количестве кальция в той же чашке будет примерно 413 калорий и 71 грамм сахара, так что, есть такой продукт стоит умеренно.

Сыр рикотта

Такой сыр делают из частично обезжиренного молока, и в одной чашке рикотты содержится 668 мг кальция. Если вы купили рикотту из цельного молока, то получите 578 мг кальция в той же порции. Как видите, это почти в два раза больше, чем в стакане молока, что уже говорит об альтернативности и неоспоримой пользе продукта.

Консервированные сардины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало данные, изучив которые, становится ясно, в какой рыбе много кальция. Одна банка сардин содержит 351 мг кальция, белок и жирные кислоты Омега 3. Если в рыбе есть кости, то кальция будет больше. Лучше в магазине всегда читать этикетку на банке, чтобы понимать, какое количество полезного вещества содержится в продукте той или иной марки - производитель всегда указывает эту информацию.

Консервированный лосось

В стандартной 200 граммовой банке консервированного лосося содержится около 168 мг кальция. Если вам хочется получить столько же полезного вещества, сколько и в стакане молока, придется съесть две банки. В ситуации с лососем работает тот же принцип, что и с сардинами - если есть мелкие кости, то кальция будет больше.

Растительное молоко

Кальций может добавляться в растительное молоко во время обработки. Если оно не обогащено, количество кальция, скорее всего, будет ниже, а в домашнем растительном молоке кальция, вероятно, будет еще меньше, чем в промышленном. Министерства сельского хозяйства США (USDA) выяснило, что миндальное молоко содержит 422 мг кальция на чашку, овсяное - 338 мг, соевое - около 400 мг. Все зависит от марки, поэтому также лучше всегда изучать информацию на этикетке.

Апельсиновый сок с добавками

В обогащенном апельсиновом соке больше кальция, чем в обычном, также он богат другими полезными веществами. В одной чашке такого напитка будет около 350 мг кальция. В свежем соке без добавок, при этом, полезного вещества намного меньше - всего около 27 мг.

Семена чиа

В ста граммах семен чиа содержится 595 мг кальция, что почти в два раза больше, чем в стакане молока. За раз съесть такое количество семян, конечно, невозможно, поэтому можно посыпать полезным продуктом салаты. Небольшой горсти хватит, чтобы получить около 150 мг кальция в день.

