В результате атаки никто не пострадал.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали дронами Черниговскую область. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Из-за падения вражеского беспилотника в Чернигове произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

"Новгород-Северский район - в Семеновке вражеский дрон попал в жилой дом. Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет", - добавили в сообщении.

В то же время, как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, этой ночью враг атаковал Украину 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 российских "Шахедов", "Гербер" и других дронов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в ВС ВСУ.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 15 октября, на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света из-за ударов РФ. Отмечается, что в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары, в результате чего повреждена энергетическая инфраструктура.

Также из-за атаки пострадал 19-летний парень, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, 14 октября РФ атаковала Кировоградскую область, в результате чего без света осталось 5 населенных пунктов, а некоторые поезда изменили маршрут.

"Враг продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы", - рассказал глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

