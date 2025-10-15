Черные пятна - не приговор. Растение все еще можно спасти

Чёрные пятна на листьях орхидеи чаще всего указывают на грибковое заболевание - чёрную гниль. Если поражение не дошло до стебля, растение можно спасти. Об этом пишет The Spruce.

Иногда такие пятна - это естественная пигментация листьев, но чаще они свидетельствуют о бактериальной или грибковой инфекции. Особенно опасна чёрная гниль, которая быстро распространяется и может заразить соседние растения.

Почему на листьях орхидеи черные пятна

Это грибковое заболевание, которое поражает корни и листья орхидей, особенно при длительной сырости. Возбудители — грибы Pythium ultimum и Phytophthora cactorum. Они распространяются через воду: споры "плавают" и, попадая на влажные листья, проникают в ткани. На растении появляются водянистые прозрачные пятна, которые быстро темнеют и становятся чёрными. Без лечения орхидея погибает.

Как понять, что орхидея заражена

На листьях появляются чёрные мягкие пятна, которые стремительно увеличиваются. Вокруг них лист желтеет. Если гниль доходит до точки роста (у орхидей с одним стеблем), растение погибает. При нажатии поражённые участки выделяют жидкость.

Как реанимировать орхидею

Сначала следует аккуратно вырезать все заражённые участки стерильным ножом, чтобы предотвратить распространение инфекции. Срезы обрабатывают фунгицидом. Простое и эффективное средство - порошок корицы, который можно наносить прямо на рану или смешать с клеем или маслом для создания защитной пасты.

Если заражение сильное, применяют специальные фунгициды: Truban, Terrazole, Aliette, Subdue или Physan 20.

Совет: настой из палочек корицы ("коричневый чай") можно использовать как мягкое домашнее средство против грибка при поливе орхидеи.

