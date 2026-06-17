Профессиональная сомелье назвала 4 секретных винных региона Европы, которые стоит посетить

По ее словам, туристы напрасно недооценивают эти малоизвестные винодельческие регионы.

В первую очередь с винным туризмом в Европе ассоциируеются такие страны как Франция или Италия, однако порой лучшие сорта вин можно найти в совершенно неожиданных местах, например, в Словении.

Живушая в Великобритании американская профессиональная сомелье Памела Вашон в своем материале для Business Insider назвала четыре недооцененных европейских винодельческих региона, которые обязательно стоит посетить ценителям вина.

"Как сертифицированный сомелье, я имела честь путешествовать по всему миру – от долины Луары до холмов Кьянти – чтобы попробовать некоторые из самых известных вин прямо у их истоков. Однако некоторые из моих любимых мест в Европе, где производят вина, были немного менее известны. Нет ничего лучше, чем отправиться куда-нибудь на пляж, в горы или на культурную экскурсию и случайно обнаружить развитую местную винодельческую культуру", – отмечает эксперт.

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1. Алентежу, Португалия

По словам Вашон, этот регион известен прежде всего своими скалистыми берегами, историческими местами и гастрономией. Но также он славится своими винам, причем как красными, так и белыми.

"Фактически, он практически в одиночку сохранил увлекательную древнюю технику виноделия. Здесь вина производят в глиняных сосудах, называемых талха, что придает им мягкий землистый, минеральный характер. В День Святого Мартина, 11 ноября, историческое празднование ежегодного вскрытия талхи до сих пор отмечается местными виноделами", – восхищается она.

2. Регион Темзы и Чилтернс, Англия

Эксперт отмечает, что большая часть английского вина производится в южных графствах, включая Сассекс и Кент, где широта, прибрежные условия и меловые почвы дают виноделам небольшое климатическое преимущество. Однако холмистая местность в долине Темзы, к западу от Лондона, также может похвастаться несколькими небольшими винодельнями, где производят великолепные игристые вина, способные конкурировать с шампанским.

3. Валле-д'Аоста, Италия

Этот регион в итальянских Альпах, расположенный на границе с Францией и Швейцарией, помимо вкусных вин предлагает туристам потрясающие виды горных вершин, отмечает Вашон.

"Виноделие в Валле-д'Аоста считается "героическим" – официальный термин для виноградников, климат и география которых делают проиводство особенно сложным. Редко можно найти бутылки вина из долины Аоста за ее пределами, учитывая небольшие урожаи и количество производителей, что является еще одной причиной посетить их лично", – говорит она.

4. Ирулеги, Франция

Эксперт констатирует, что Франция может похвастаться большим количеством известных винодельческих регионов, чем любая другая страна мира, от Шампани, Бургундии и Бордо до долины Луары и Прованса. Однако крошечный Ирулеги – это куда менее известный регион в самом сердце французской Страны Басков.

"Имея примерно одну квадратную милю виноградников, Ирулеги часто называют "самым маленьким виноградником Франции", но это самобытный регион с несколькими производителями. Прохладная, влажная погода определяет виноделие региона, где производятся насыщенные, крепкие красные вина, идеально сочетающиеся с баскскими овечьими сырами, хамоном де Байонн и перцем эспелет. Кроме того, дешний пейзажи – от красочной баскской архитектуры до обильных пастбищ – не похожи ни на какие другие", – отмечает Вашон.

Лучшие места в мире для любителей вина

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Вене курсирует специальный винный экспресс для истинных ценителей напитка. По пути он делает несколько остановок на небольших винодельнях, где можно отведать молодое вино и прогуляться по викоградникам.

Тем временем, британская газета The Guardian составила список из 10 лучших регионов Европы для любителей игристых вин – от Германии до Румынии.

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