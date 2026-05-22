В Вене есть специальный винный эксперсс для истинных ценителей напитка

Миниатюрный Heurigen Express курсирует в австрийской столице с апреля по октябрь.

Винный туризм набирают все большую популярность по всему миру. Путешественники-гурманы хотят не просто насладиться любимым напитком, но и ознакомиться с винодельческими традициями разных стран. И хотя Австрия точно не приходит первой на ум как центр виноделия, ей есть чем приятно удивить даже самых искушенных ценителей.

Как говорится в материале National Geographic, в австрийской столице Вене с апреля по октябрь курсирует миниатюрный сини-желтый двухвагонный поезд Heurigen Express. Он заезжает в холмистые пригороды Вены, где можно посетить винные таверны, известные как "хойриген", и попробовать местное вино и продукты – часто прямо среди виноградников.

Отправляясь из Хайлигенштадта, в северо-западном районе Деблинг, поезд идет до соседнего муниципалитета Нуссдорф, позволяя пассажирам сойти на остановках на холмах Нуссберг и Каленберг, откуда открываются панорамные виды на Вену. Затем он спускается в старую винодельческую деревню Гринцинг, прежде чем направиться к хойригеру Майер-ам-Пфаррплац, где в 1817 году некоторое время жил Бетховен.

Видео дня

Автор материала Стефан Фюртбауэр отмечает, что Вена является единственной мировой столицей, где развита крупная винодельческая промышленность на виноградниках, расположенных просто в черте города.

В то же время местный гид Габи Кнебль из компании Rebel Tours Vienna пояснила, что "heuriger wein" означает просто "вино этого года", а многие местные производители открывают свои виноградники для посетителей, чтобы те могли попробовать плоды урожая в теплые месяцы. Бутылки вина обычно подаются с блюдами из местных продуктов, таких как липтауэр (сырная паста с паприкой), копченая колбаса и картофельный салат. Эта традиция уходит корнями в конец XVIII века.

"Идея официально зародилась в августе 1784 года, когда император Габсбургов Иосиф II издал знаменательный указ, предоставивший жителям законное право продавать свою продукцию на своих собственных участках по любой цене", – объясняет Габи.

При этом автор материала отмечает, что подавляющее большинство предлагаемых на маршруте вин – белые: грюнер вельтлинер, венский гемиштер-сац и рислинг.

Как курсирует Heurigen Express

Согласно с информацией на официальном сайте Вены, винный экспресс курсирует только три дня в неделю – с пятницы по воскресенье, по пять рейсов в день, но расписание на каждый из них разное.

Круговой взрослый билет, который позволяет выходить-заходить на остановках в течение дня неограниченное количество раз на данный момент стоит 9,9 евро, однако если вас интересует только конкретный отрезок, будет дешевле.

Лучшие места в мире для ценителей вина

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты признали второй по величине город Словении, Марибор, винной столицей Европы в 2026 году.

Ранее этот титул также получал итальянский город Тренто, расположенный в Альпах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.