Уютный словенский городок неожиданно признали винной столицей Европы в 2026 году

Хотя в первую очередь с вином у туристов ассоциируются такие страны как Франция или Италия, в 2026 году винной столицей Европы признали довольно неожиданное направление – второй по величине город Словении Марибор.
Как определяли победителя
Чтобы определить лучшее винное направление Европы в 2026 году, эксперты портала о путешествиях European Best Destinations проанализировали более 120 признанных винодельческих регионов Европы.
Для определения победителя они оценивали их по 26 критериям отбора, включая наследие, репутацию, разнообразие, инфраструктура, соотношение цена/качество и вся экосистема винного туризма – от производства до впечатлений посетителей.
Почему Марибор – винная столица Европы 2026
Расположенный в самом сердце крупнейшего винодельческого региона Словении, этот город на берегу реки сочетает в себе глубокие традиции с молодой, творческой энергией. Это место, где древние виноградники встречаются с современными винными барами, и где каждая улица словно связана с ритмом сбора урожая, отмечают авторы рейтинга.
Тем временем, в центре города стоит мировая икона: старейшая в мире благородная виноградная лоза, которой более 450 лет, и она до сих пор плодоносит.
"Это больше, чем просто рекорд Гиннесса – это символ стойкости, мастерства и преемственности города. Всего в нескольких шагах находится Vinag, один из крупнейших в Европе исторических подземных винных погребов, простирающийся под старым городом, словно забытый лабиринт, предлагающий дегустации, которые одновременно атмосферны и аутентичны", – аргументируют свой выбор эксперты.
Отмечается, что Марибор производит одни из самых выразительных белых вин Европы: Шипон (Фурминт), Лашки Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне, Траминер, а также более элегантные игристые вина.
"Винная культура здесь – это не аксессуар, а идентичность. От празднования Дня Святого Мартина до выборов Королевы вина Марибора, традиции глубоко укоренились, связывая римские корни с современными инновациями. Звук клопотеца, культовой деревянной погремушки региона, охраняющей виноградники, наполняет холмы каждую осень во время сбора урожая", – добавляют авторы подборки.
10 лучших городов Европы для любителей вина в 2026 году
- Марибор, Словения.
- Бордо, Франция.
- Порту, Португалия.
- Харо, Ла-Риоха, Испания.
- Токай, Венгрия.
- Боне, Франция.
- Больцано, Италия.
- Трир, Германия.
- Больгери, Италия.
- Верона, Италия.
Лучшие направления мира для любителей вин
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее сервис Emerald Cruises изучил множество отзывов в Google о винодельческих регионах Европы, чтобы составить список из 10 лучших. Лидером рейтинга в итоге стал французский регион Бордо.
Тем временем, британская газета The Guardian составила список из 10 лучших регионов Европы для любителей игристых вин – были там и довольно неожиданные направления.
