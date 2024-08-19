Помимо таких признанных винных центров, как Франция и Италия, в подборку попали и более неожиданные страны.

Немало туристов специально едут в другую страну, чтобы отведать местную еду и напитки. В частности, особо популярными являются винные туры.

Британская газета The Guardian составило список из 10 лучших регионов Европы для любителей игристых вин – помимо таких признанных винных центров, как Франция и Италия, в подборку попали и более неожиданные страны.

Рислинг по Немецкому винному маршруту (Германия). Немцы пьют больше игристых вин, чем любая другая национальность, и игристые вина сорта рислинг из регионов Баден, Пфальц и Мозель являются отличным выбором. Лучший способ изучить его – это пройти по Немецкому винному маршруту длиной 85 км от Боккенхайма до Швайгена, представляющему из себя идиллическую сельскую местность, усеянную замками, автентичными деревушками, виноградниками, лесами и пешеходно-велосипедными маршрутами, проходящими через экологически чистые небольшие винодельни.

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Самопровозглашенная столица региона Шампань (Франция). В небольшом французском городку Эперне любители игристого смогут устроить дегустации у семейных производителей, пожить в четырехзвездочном отеле Jean Moët и посетить церковь, где похоронен монах-бенедиктинец Пьер Периньон, который якобы изобрел метод шампанизации для производства игристых вин.

Игристые вина английского региона Дорсет (Великобритания). Недавно вошедший в десятку самых красивых виноградников Европы семейный бизнес English Oak Vineyard в Литчетт-Матраверсе предлагает экскурсии и восхитительные пикники под раскидистым дубом с бутылочкой своего отмеченного наградами розового вина Chinkapin. Также туристы могут присоединиться к осеннему сбору урожая – здесь этот процес проходит вручную.

В гостях у Вдовы Клико (Франция). Туристы могут посетить дом Барб-Николь Клико Понсарден – французской вдовы, которая после смерти мужа создала знаменитые шампанские вина Veuve Clicquot. Здесь можно будеть узнать о ее восхождении к славе, побродить по винным погребам, насладитясь пикником с розовым вином в Manoir de Verzy или пообедайте на солнечной террасе нового Café Clicquot.

Пещерные погреба в Луаре (Франция). Этот уголок Франции является родиной доступной и элегантной альтернативы шампанскому – игристого вина Crémant de Loire. Например, здесь можно посетить старейший дом игристых вин в Луаре Maison Ackerman, с его обширными пещерными погребами, укращенными произведения искусства и световыми инсталляциями.

Игристое старше шампанского в Лиму (Франция). В 1531 году монахи-бенедиктинцы из аббатства Сент-Илер в Лиму в регионе Окситания изготовили восхитительное игристое вино Blanquette de Limoux, что делает его старше шампанского. Ходят слухи, что Dom Pérignon лишь адаптировал этот процесс.

Кава в Каталонии (Испания). 95% кавы, изначально известной как "испанское шампанское", пока законы ЕС не запретили этот термин, поступает из региона Пенедес к юго-западу от Барселоны. Туристы могут как отправиться в винный тур в сельскую местность по винодельням Пенедеса, так и насладитеся познавательной дегустацией каталонских игристых вин в винотеках в центре Барселоны.

Румынское рейнское вино (Румыния). Благодаря горному климату, идеальному для вторичного брожения белых и розовых игристых вин, Румыния на данный момент является шестым по величине производителем вин в ЕС. На винодельне Rhein, крупнейшем производителе игристого страны, можете попробовать старейший брют Румынии Rhein Extra. Бутылки здесь переворачивают вручную дважды в день в течение двух месяцев и хранят при постоянной прохладной температуре, в результате чего получается восхитительно и очень доступное игристое вино. Совместить поездку можно с посещением основных достопримечательностей Румынских Карпат, включая город Брашов, замок Пелеш и каньон Семи Лестниц.

Шардоне в национальном парке Саут-Даунс (Великобритания). Одним из главных производителей английского игристого вина сейчас является винодельческое хозяйство Ridgeview в Дитчлинге, Восточный Суссекс, основанное лишь в 1995 году и получившее со своим Bloomsbury Magnum NV приз за лучшее игристое вино года на конкурсе Sommelier Wine Awards 2024.

Франчакорта в Ломбардии (Италия). Этот винодельческий регион в часе езды от Милана предлагает туристам высококачественные игристые вина, изготовленные с использованием самых традиционных методов, будь то выдержка в дубовых бочках или выдержка в бутылках до семи лет. В сентбяре также можно посетить ежегодный винный фестиваль Франчакорты.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный журнал о развлечения и культурной жизни Time Out назвал 13 городов мира, где в 2024 году бурлит самая насыщення ночная жизнь.

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