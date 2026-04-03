Еще один город в Испании вводит жесткие ограничение на жилье для туристов

В Валенсии вскоре станет намного меньше частного жилья для туристов.

Вслед за Барселоной, еще один популярный испанския город, Валенсия, предусматривают, готовится ввести жесткие ограничение на сдачу частного жилья туристам.

Как пишет Euronews Travel, городской совет Валенсии активно продвигает норму, согласно которой дома и апартаменты для отдыха не смогут превышать 2% от общего жилищного фонда в каждом из кварталов и районов города.

Новые правила были одобрены на пленарном заседании горсовета как поправки к стандартам городского планирования Валенсии.

Поправки также гласят, что общее количество мест для размещения туристов, будь то в отелях, апартаментах или домах для отдыха, не может превышать эквивалент 8% зарегистрированных жителей в каждом районе города. При этом максимум 15% любого типа размещения для отдыха будет разрешено на первых этажах домов в жилых районах.

Жилищная проблема в Испании

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Валенсии, как и в других испанских городах, в последние годы прошли масштабные протесты местных жителей, утверждающих, что они больше не могут себе позволить долгосрочную аренду хорошего жилья в центре, поскольку все больше владельцев предпочитают сдавать его подороже туристам.

В итоге местные власти начали вводит жесткие ограничения, касающиеся сдачи частной недвижимости под туристическое жилье. Больше всего досталось платформе Airbnb, которую в мае 2025 года обязали удалить более 65 тысяч объявлений из-за нарушений правил регистрации. Позже к ним добавились еще почти 55 тысяч объявлений.

Кроме того, в испанские власти оштрафовали Airbnb на 64 миллиона евро, среди прочего, за публикацию объявлений о нелицензированном жилье.

При этом власти страны усложнили сдачу частных апартаментов туристам – теперь для этого нужно одобрение 60% соседей.

