Теперь владельцам недвижимости в жилых комплексах в Испании потребуется одобрение 60% соседей, если они захотят сдать свое жилье в аренду отдыхающим.

Испания в последние годы усилила меры по борьбе с чрезмерным туризмом. Еще одно нововведение, вступившее в силу с 3 апреля 2025 года, касается сдачу в аренду частных квартир туристам.

Как пишет Canarian Weekly, в частности, теперь владельцам недвижимости в жилых комплексах в Испании (включая автономный архипелаг Канарские острова) потребуется одобрение 60% соседей, если они захотят сдать свое жилье в аренду отдыхающим.

Новые правила гласят, что если владелец начинает деятельность по туристической аренде без необходимой поддержки, соседи через президента сообщества или других жителей могут потребовать немедленного прекращения этой деятельности. В случае игнорирования они могут подать в суд, чтобы остановить несанкционированное использование недвижимости.

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Испанские власти поясняют, что массовая сдача частного жилья туристам привела к жилищному кризису в стране, поскольку это вызывает рост цен на апартаменты и лишает местных жителей доступных по цене вариантов долгосрочного размещения в хороших районах.

Кроме того, нередко туристы, арендующие квартиры в многоквартирных домах на одну или несколько ночей, доставляют неудобства постоянным жильцам, поскольку они слишком шумят и мусорят.

При этом отмечается, что под действие нового закона не побадают квартиры, которые уже использовались для сдачи в аренду до вступления его в силу.

Правительство Испании также сообщило о планах по разработке налоговой структуры, которая будет определять туристическую аренду как экономическую деятельность, тем самым облагая ее налогом по принципу НДС.

Кроме того, 1 июля 2025 года будет запущен центральный реестр, призванный предотвратить мошенничество с краткосрочной арендой.

Пока рано говорить о том, как новое законодательство повлияет на туристов в плане количества доступного жилья. Однако в случае введения дополнительного налогооблажения для таких апартаментов, возможен рост цен.

Как сообщал УНИАН, ранее власти испанской Барселоны, особенно страдающей от чрезмерного туризма, заявили о намерении запретить сдавать жилье туристам к 2029 году.

Тем временем, власти Испании с конца декабря 2024 года ужесточили правила регистрации туристов в отелях и частных апартаментах.

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