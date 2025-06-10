Туристов в разных городах Испании в ближайшее воскресенье ждет неприятный сюрприз.

Жители Испании уже не первый год ведут ожесточенную войну с чрезмерным туризмом. В летний период отпусков количество акций против туристов резко возрастает.

Так, на ближайшее воскресенье, 15 июня 2025 года, сразу в нескольких популярных городах Испании запланированы масштабные акции протеста против массового туризма, которые также могут затронуть отдыхающих там иностранцев, пишет Daily Express.

В частности сообщается, что акции пройдут в Барселоне, Малаге, Сан-Себастьяне, Гранаде, а также на курортных островах Майорка, Ибица, Менорка и Тенерифе.

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С помощью акции местные жители хотят в очередной раз привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются из-за нашествия туристов. В частности, организаторы акций из Southern Europe Network Against Touristification указали на такие проблемы, как переполненные улицы, нехватка жилого фонда и экологическая нагрузка, вызванная высоким уровнем туризма в этих районах.

Также организаторы протестов призывают местные власти ввести ограничения на количество туристов, приезжающих к ним на отдых.

Кроме того отмечается, что аналогичные акции запланированы и в других европейских странах, страдающих от чрезмерного туризма – в Венеции в Италии и Лиссабоне в Португалии.

Борьба с чрезмерным туризмом в Испании

Как сообщал УНИАН, ранее власти Испании приказали популярной платформе по бронированию жилья для туристов Airbnb удалить более 65 тысяч предложений, якобы из-за нарушений правил регистрации. Впрочем, владельцы недвижимости уверены, что такое решение было принято исключительно для создания видимости борьбы с чрезмерным туризмом в глазах общественности.

Кроме того, вскоре после этого правительство Испании предложило ввести новый налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% на краткосрочную аренду жилья для туристов, который вдвое превысит ставку на номера в отелях.

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