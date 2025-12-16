Власти Испании серьезно взялись за жилье для туристов.

Власти Испании оштрафовали онлайн-платформу по аренде туристического жилья Airbnb на 64 миллиона евро, среди прочего, за публикацию объявлений о нелицензированном жилье. Это решение стало частью масштабной борьбы страны с жилищным кризисом, в том числе вызванным чрезмерным туризмом.

Как сообщает Majorca Daily Bulletin, всего нарушения правил были выявлены в в 65 122 объявлениях на Airbnb.

В частности Министерство по делам потребителей Испании ссылалось на публикацию объявлений о туристическом жилье без указания регистрационного номера или с использованием ложных номеров лицензий, а также без точной информации о правовом статусе владельцев жилья.

При этом, по данным Агентства по делам потребителей, наложенный штраф в размере 64 055 311 евро эквивалентен "шестикратному размеру незаконной прибыли", полученной Airbnb в результате этой практики.

Кроме того, Airbnb получила штраф в размере 55 000 евро за несоблюдение запретов, установленных распоряжениями или временными мерами следственного органа.

Решение также включает два дополнительных штрафа по 10 тысяч евро за более незначительные нарушения, включая отказ платформы в предоставлении информации в ходе расследования дела.

Все эти действия являются частью программы министра соцполитики Испании Пабло Бустиндуя по оказанию помощи в решении жилищного кризиса в стране, являющейся одной из ее главных проблем. Политик заявил, что "тысячи семей живут на грани нищеты из-за нехватки жилья, в то время как некоторые обогащаются за счет бизнес-моделей, которые вытесняют людей из их домов", и подчеркнул, что "ни одна компания в Испании, независимо от ее размера или влияния, не может быть выше закона".

Борьба с Airbnb в Испании

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на фоне массовых протестов против чрезмерного туризма в Испании, местные власти серьезное взялись за рынок жилья. Испанцы утверждают, что лишились доступного жилья в хороших районах из-за того, что владельцы все чаще предпочитают сдавать его дороже посуточно туристам.

В связи с этим в мае 2025 года власти страны приказали крупнейшей в мире платформе по аренды частного жилья для туристов Airbnb удалить более 65 тысяч объявлений из-за нарушений правил регистрации. Позже к ним добавились еще почти 55 тысяч объявлений.

Одновременно власти Испании усложнили сдачу частных квартир туристам – теперь для этого потребуется одобрение 60% соседей.

