Если мы не захватим Гренландию, это сделают Россия или Китай, - Трамп

Трамп заявил, что оборона Гренландии - "две собачьи упряжки".

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления о своих территориальных претензиях на Гренландию, подтвердив планы по захвату острова. Так, он заявил, что если США не захватят Гренландию, это сделают Россия или Китай.

"И я не позволяю этому случиться", - подчеркнул он.

Трамп добавил, что хотел бы пойти дипломатическим путем и заключить сделку, "но так или иначе, Гренландия у нас будет". Он также заявил, что речь идет о приобретении, а не об аренде, и не о краткосрочном владении.

"И если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай", - сказал Трамп.

Он также уничижительно отозвался о способности острова к обороне, заявив, что "их оборона – две собачьи упряжки".

На вопрос о том, повлияет ли возможный захват Гренландии на НАТО, президент США допустил такую возможость, однако заявил, что "мы им нужны гораздо больше, чем они нам".

"Мне нравится НАТО. Просто интересно, если бы нам понадобилось НАТО, были бы они рядом? Знаете, мы тратим много денег на НАТО, и я не уверен, что они были бы рядом", - сказал он.

Планы Трампа на Гренландию - последние новости

Ранее сообщалось, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного развертывания военных в Гренландии. Этот шаг призван усилить безопасность в Арктике и снять беспокойства президента США Дональда Трампа.

Также лидеры пяти политических партий в парламенте Гренландии выступили единым фронтом и потребовали от США оставить остров в покое. В совместном заявлении лидеров партий говорится о том, что жители Гренландии не хотят быть американцами.

