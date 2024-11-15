Выбор времени года для путешествия в Турции зависит от направления и ваших интересов.

Турция у большинства туристов ассоциируется с летним пляжным отдыхом, однако на самом деле эта страна отлично подходит для посещения в любое время года. Достаточно только правильно выбрать место.

Эксперты издания The Independent изучили семь лучших направлений для отдыха в Турции на предмет того, когда туда лучше всего ехать.

Стамбул

Самый густонаселенный город Европы находится там, где Запад встречается с Азией. Будучи столицей трех разных империй, город имеет более чем 2500-летнюю историю, а его главные достопримечательности включают византийские сооружения, такие как собор Святой Софии, и возвышающиеся минареты Голубой мечети времен Османской империи.

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Июнь и сентябрь – самые приятные времена для посещения Стамбула, поскольку средняя температура будет колебаться около 22°C, и вы избежите пиковых летних толп.

Бодрум

Бодрум особо популярный среди любителей отдыха на турецком побережье, однако также это город, связанный с древностью – от древних руин до знаменитой средневековой крепости. Также Бодрум может похвастаться яркой и оживленной ночной жизнью с множеством баров и клубов в городе, на пляжах и в районе пристани для яхт.

Летом в Бодруме может быть душно, а средняя дневная температура достигает 35°C в июле и августе. При средней температуре 22°C и небольшом количестве людей октябрь может стать хорошим выбором для более доступной поездки на южный курорт.

Каппадокия

Скорее всего, посещение этого региона будет непохоже ни на одно другое путешествие, в котором вы когда-либо были. Каппадокия имеет характерный вулканический рельеф, с множеством различных скальных образований. Многие из этих пещер теперь служат очаровательными отелями с номерами, высеченными в скале, и ресторанами, в которых подают аутентичные блюда местной кухни с видом на холмы.

Дневная температура в разгар лета может колебаться до 15 градусов – между 32°C и 17°C, но при средней температуре около 24°C эти месяцы являются хорошим выбором для полетов на воздушных шарах.

Анталия

Еще одно популярное направление на южном побережье Турции, которое предлагает туристам предлагает километры береговой линии, древние руины и развлечения на любой вкус.

Анталия – еще одно место, где летние максимумы могут достигать более 35°C, поэтому лучше избегать июля и августа. В сентябре обычно мало или совсем нет дождей, а средняя температура будет держаться около гораздо более приемлемых 25°C.

Измир

Третий по численности населения город Турции, возможно, не входит в большинство туристических маршрутов, но этот прибрежный центр имеет богатую историю, которая дополняет его современное искусство и культурную сцену. Неподалеку также находятся первоклассные курорты Чешме, Алачати и Урла.

В июне и сентябре средняя дневная температура здесь составляет 25°C и 26°C. В качестве альтернативы, для лучшего сочетания более прохладных (но все еще приятных) температур (в среднем 21 °C) и гораздо меньшего количества людей, стоит приезжать в мае или октябре.

Каш (Мира)

Каш – еще одно направление на бирюзовом побережье Турции, расположенное между Бодрумом и Антальей. Особо это место популярно среди любителей активного отдыха, поскольку оно расположено между горами Таурус и Средиземным морем, а совсем недалеко проходит знаменитый пешеходный маршрут Ликийская тропа.

Как и в Анталье, в разгар лета в Каше может быть душно. Чтобы избежать толп, стоит рассмотреть май и октябрь, когда средняя температура идеально подходит для позднего солнца (около 22°C).

Олюдениз

Это направление, где в центре внимания находится природа. Главной достопримечательностью здесь является Голубая лагуна – идиллический залив, где лазурные воды окружены изогнутыми полосами белого песка на фоне зеленых холмов.

Лучшими вариантами для посещения Олюдениза являются июнь и сентябрь, когда средняя температура держится на уровне 24 °C, что обеспечивает оптимальную погоду для отдыха у моря.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре курорта в Турции "как в Греции", но гораздо дешевле.

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