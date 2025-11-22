Этот город долгое время существовал в другом историческом контексте, чем остальная Италия, и это оставило на нем отпечаток.

Италия, несомненно, является одним из самых интересных и разнообразных направлений для туризма. Здесь есть где покататься на лыжах и позагорать на пляжах, окунуться в 2000-летнее иисториическое наследие и попробовать самобытные блюда. И этот список можно продолжать.

Американка по имени Кэт Смит, которая годами путешествовала по миру и объездила всю Италию вдоль и поперек, в комментарии для Mirror рассказала о недооцененном месте, куда она любит возвращаться.

"Я путешествовала от южного края Апулии до северной границы с Австрией, делая много остановок по всей стране и даже на Сардинии. Один из моих любимых городов - Триест. Хотя Триест до сих пор относительно неизвестен за пределами Италии, он постепенно начинает вылезать из своей скорлупы и получать признание, которого заслуживает", - рассказала Кэт.

Видео дня

Триест - город на северо-востоке Италии, на самой границе с бывшей югославской республикой Словения. Ближайший известный "сосед" Триеста - переполненная туристами Венеция.

Триест относительно небольшой город - около 200 тысяч человек населения. Однако туристы зря его недооценивают, считает Кэт.

"От архитектуры до еды и даже местного диалекта, Триест не похож ни на один другой город в Италии. Здесь, блуждая по улицам, вы почувствуете себя ближе к Вене, чем к Риму. В пекарнях пирожные "Захер" стоят рядом с типичными круассанами (которые здесь называют "бриош"), а гуляш часто подается вместе с пастой в меню", - рассказывает путешественница.

По словам американки, местные жители, особенно старшего поколения, склонны подчеркивать, что они сначала триестяне, а уже потом итальянцы. Это является наследием короткого периода существования Свободного Государства Триест после Второй мировой войны.

"Триест построен вокруг воды, и это то, что мне действительно нравится в жизни здесь. Независимо от времени года, вы увидите людей, которые стекаются к морю или на побережье для ежедневного ритуала созерцания заката над Адриатикой. Кажется, что каждый, кто здесь живет, так или иначе тянется к воде", - рассказывает путешественница.

Архитектура города больше похожа на австрийскую, чем на венецианскую или римскую, что также является следствием длительного пребывания города в составе Австро-Венгерской империи. Отсюда же происходит и так называемая культура осмицы - временной сельской таверны-ярмарки, работающей несколько недель в году. Фермеры продают там собственную продукцию: вино, ветчину, колбасы, сыр, яйца и другие локальные продукты. Триест перенял эту традицию от соседей-словенцев, с которыми когда-то сосуществовал в одном государстве.

"Культура осмицы оживает летом и весной, когда многочисленные "ресторанчики", специализирующиеся на продуктах с ферм, открывают свои двери со свежим мясом, сырами и винами. Зимой главная площадь города, Пьяцца Унита, наполняется праздничным духом, наполняясь рождественскими елками и огнями", - рассказывает Кэт.

Другие рассказы заядлых путешественников

Как писал УНИАН, опытная туристка попыталась бюджетно посетить Гренландию, чтобы проверить, возможно ли вообще там побывать и не отдать за это годовую зарплату рядового украинца.

Также мы приводили рассказ другой путешественницы, которая решила немного побыть в роли "цифрового кочевника" и пожить за границей, работая удаленно. Опыт оказался неоднозначным.

Вас также могут заинтересовать новости: